Una por una, las fotos de Celeste Cid y Santiago Korovsky en sus románticas vacaciones en Grecia

Celeste Cid y Santiago Korovsky se convirtieron en una de las parejas más queridas de las redes sociales, aunque son pocas las veces que muestran la intimidad de su relación. Precisamente, este viernes, los actores dejaron ver sus románticas vacaciones en Grecia y recibieron una lluvia de "likes".

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de viajar juntos por Argentina y otras partes del mundo. Esta vez, la pareja armó las valijas y voló rumbo a Grecia para conocer sus lugares más emblemáticos, su gastronomía, su cultura y su gente. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió las imágenes que muestran su romántica travesía.

La primera los muestra abrazados y mirando a cámara, mientras de fondo se observa una imponente arquitectura perteneciente a Acrópolis, un sitio reconocido por su historia y sus templos. Los actores eligieron recorrer este lugar porque se trata de una de las principales atracciones turísticas que ofrece Grecia.

Para este día caluroso y de mucha caminata, Celeste optó por un estilo bastante particular: vestido corto deportivo en color negro con detalles en blanco en la parte superior, y botas negras de cuero de caña media. Él, por su parte, escogió algo más casual: remera blanca de algodón con estampa, bermuda celeste y zapatillas oscuras.

Ambos decidieron agregar accesorios para hacerle frente al sol. Celeste llevó unos anteojos negros y Santiago, una gorra azul súper canchera.

Durante su visita, pudieron explorar cada espacio que conforma la Acrópolis y admirar los rincones de la Ciudad de Atenas. Así lo reflejaron las postales que subió Cid a su cuenta, a las que le agregó el texto: "No me alcanzan los likes". A los pocos minutos, su publicación cosechó miles de "Me gusta" y cientos de comentarios, entre ellos el de Verónica Lozano que escribió junto a un emoji de corazón rojo: "Qué lindo todo".

En otra fotografía, Celeste Cid dejó ver que hicieron un paseo en motocicleta para apreciar aún más los paisajes que integra este país europeo. A modo de selfie, la joven se mostró con gafas de sol, casco y un atuendo de tela liviana en tonalidad amarilla.

Además, Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutaron de una de las paradisíacas playas de Grecia. Así, súper enamorados y en el mejor momento de su vínculo amoroso pasaron un día inolvidable en un escenario único que tuvo mar, arena, altas temperaturas y un cielo celeste.

Por otro lado, la artista mostró una de las deliciosas meriendas que degustaron en el lugar: bowl con yogurt natural, granola y frutas de estación como banana, frutilla y durazno. A esto le sumaron una refrescante limonada para mantenerse hidratados y soportar el calor.

De esta manera, cada una de las fotos que compartió Celeste Cid en su red social de Instagram mostró sus románticas vacaciones en Grecia junto a su novio Santiago Korovsky.