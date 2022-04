Cinthia Fernández agrandó la familia y sus hijas reaccionaron.

Instagram

Cinthia Fernández agrandó su familia. La panelista sorprendió este fin de semana a sus hijas con la noticia y la emotiva reacción de sus hijas la hizo aflorar sus sentimientos y también se le aguaron los ojos.

La bailarina y excandidata a diputada, Cinthia Fernández, llevó a casa una nueva integrante para que crezca en familia y acompañe a sus tres hijas en nuevas y muy divertidas aventuras juntas.

Se trata de una caniche a la que llamó “Canela”, como el color del manto de pelo. Al entrar a su casa, Cinthia llamó a Charo, una de sus hijas mayores, con la excusa de que la ayudara con algo. Lo que su hija nunca se imaginó, era que se encontraría con la nueva y tierna amiga.

Cuando Charo llegó al cuarto de su abuelita, donde estaba Canela, la niña corrió a verla y sin emitir una palabra, se acercó para abrazar a Cinthia y emprendió en llanto.

Un momento realmente muy emotivo, que llenó de amor a toda la familia, en especial a las tres hijas de la panelista. “Oficialmente se agrandó la familia. Bienvenida CANELA (el nombre lo eligieron ustedes ) Mueran de amor con la reacción”.

El desconsolado llanto de Charo emocionó a Cinthia Fernández, quien también afloró todo su amor por el sentimiento de sus hijas y se le inundaron los ojos de lágrimas.

Cinthia Fernández debió salir a frenar la mala onda en redes sociales

Tras haber compartido el emotivo momento de sus hijas al recibir a Canela en Casa, Cinthia Fernández debió salir a aclarar, una vez más, que su nueva integrante de la familia, no fue comprada. La bailarina remarcó que Canela es hija de dos caniches que tiene una de sus vecinas y que ella se la regaló porque se enteró de que quería un perrito.

Cansada de los mensajes con recriminaciones en los que la acusan de haber comprado un perro en vez de adoptar, la panelista no aguantó y estalló su enojo: “¿Les puedo decir una cosa? Dejen de romperme bien los h**vos diciéndome: ¿Para qué comprás, adoptá? Me la regalaron, me regalaron”.

Finalmente, Cinthia Fernández agregó que ella está a favor de la adopción, pero también respeta la decisión de quién quiera comprar un perrito. No obstante, volvió a hacer énfasis en que ese no es su caso.