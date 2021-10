Cinthia Fernández dio detalles de la experiencia mística que vive su hija Francesca Defederico: "Ven a Jesús"

Toda experiencia mística siempre es un misterio y algo increíble. Algo de eso le sucedió a Cinthia Fernández quien contó que su hija, Francesca (la más pequeña) manifestó una gran creencia religiosa: canta, reza y hace pedidos en sus oraciones. También la modelo agregó que la nena asegura haber visto a Dios.

“Chicos, les tengo que contar algo. Primero, me está mandando canciones de Jesús. Segundo, me está pidiendo que Francesca cante canciones religiosas... No sé por qué las sabe”, comenzó contando Cinthia Fernández en sus redes sociales.

Continuando con su relato, la panelista de LAM agregó: “Mi mamá me contó que se peleó con un compañero porque le decía que Dios no existía y ella le dijo ‘¿no ves que está ahí sentado?’”. “Ahora están durmiendo, no les puedo preguntar, pero supuestamente también lo ven. Parece que lo estoy diciendo en joda pero es en serio... Aparentemente ven a Jesús”.

“Esto empezó cuando nos fuimos de campamento. Francesca montó unos caballos de campo a pelo. La idea era que pasearán, pero salió galopando y se comió un bosque entero. Se cortó toda la cara”, reveló notablemente conmovida.

Cerca del final, Cinthia Fernández agregó: “Yo le dije que lo que pasó fue un milagro y que la salvaron los angelitos, que alguien la estaban cuidando. Pero porque realmente lo fue, se podría haber matado”, explicó. Además, Cinthia sumó que desde ese momento la pequeña cambió mucho: “Es tremendo. Una mezcla de pare de sufrir y no sé... Pide todas las noches ‘Dame la mano Diosito y angelito cuidame’”.

FL