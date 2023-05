Cinthia Fernández apuntó contra la esposa de Aníbal Lotocki: "Es fácil decir que quieren fama"

Cinthia Fernández tiene toda la frontalidad y dice lo que piensa sin dudarlo. En esta oportunidad, la panelista de Nosotros a la Mañana se peleó con la mujer de Aníbal Lotocki, que últimamente está en el centro de los escándalos por las denuncia por mala praxis de muchas figuras del medio, como Fran Mariano por ejemplo, y otros desconocidos. De hecho, recientemente el programa habló con Silvana, una mujer que se operó con el cirujano hace algunos años y lo denunció.

"Al muy poquito tiempo se me empieza a poner toda colorada la cola, yo le decía a él y me dijo 'es normal, quedate tranquila'. Al rato se me hicieron estilo moretones. En un momento, yo me intoxico, por algo mío, llamo al SAME y el médico me dice 'no te puedo inyectar buscapina porque tenés granulomas", comenzó a relatar Silvana en Nosotros a la Mañana.

Fran Mariano denunció a Aníbal Lotocki en Intrusos

Luego, explicó: "A la semana me termino de bañar y siento algo mojado y por donde entre era a borbotones pus. Él me tuvo desde noviembre del 2021 hasta el día de la fecha con antibiótico". También contó que Aníbal Lotocki le dijo "tu cuerpo lo rechaza".

"Jamás me hice una cirugía, uno confía en su médico, en su cirujano, por eso entrega su cuerpo. Él te dice 'te dejo como la revista Caras', pero no te dice 'yo te puedo hacer esto y esto, pero ojo en el cuerpo te puede pasar esto también'. No te entra en duda jamás", reveló la denunciante.

Cinthia Fernández se cruzó con María José Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki

Luego de escuchar tantas denuncias en los medios, Nosotros a la Mañana invitaron a María José Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, para que hable de las denuncias que tiene le cirujano.

Aníbal Lotocki fue sentenciado a 4 años de prisión

"A mí me llama poderosamente la atención que las pacientes de Lotocki terminen en la televisión... Las pacientes pueden tener complicaciones post quirúrgicas, pero una cicatriz que no le gusta no es mala praxis, y hay un montón de gente que cree que estas cuestiones son mala praxis. Esto se trata en consultorio, se trata con el médico, yo no entiendo esta cuestión de venir a la televisión", expresó la esposa de Aníbal Lotocki enojada.

Luego, el conductor del programa, el Pollo Álvarez se metió y comentó: "Tiene una explicación... Si vos haces una denuncia que no prospera y nadie te da bola, la presión ejerce de presión mediática, entonces, en ese punto te escuchan. Ahora, si van primero a la tele que a la Justicia, yo te lo tomo".

Cinthia Fernández compartió un emotivo video en medio de los escándalos: “Vale llorar”

Entonces, Cinthia Fernández arremetió contra María José Favarón: "Es fácil decir que quieren fama o deslizar eso. ¿Qué querés decir con que te llama poderosamente la atención?", preguntó con indignación la panelista. A lo que la esposa de Aníbal Lotocki le respondió: "Si, me llama la atención porque solamente veo pacientes de Lotocki en televisión". Pero a la panelista no le resultó convincente su respuesta y añadió: "¿Eso es deslizar qué? Que quieren fama... Entonces no encuentro sentido al comentario".

Más tarde en la conversación, Cinthia Fernández volvió a atacar a la esposa de Aníbal Lotocki y le consultó sobre su condena. "Está condenado por una cuestión del consentimiento médico informado, donde el juez confunde un efecto colateral con una lesión, porque el efecto colateral es un granuloma", contestó María José Favarón.

Con todo el picante que tiene, Cinthia Fernández ironizó: "¿El juez confunde? ¿No te llama la atención tantas veces seguidas que le pase 'fallas' en la cirugía? Y que justo todas esas fallas coinciden, todas tienen granulomas, todas tienen dolores, hay una persona dializándose, Cristian se murió. Hay una junta médica que dice que, cuando Cristian se murió, Lotocki hizo todo mal. ¿No te llama la atención? Para vos es un santo y un capo, y está condenado".

El ácido ataque de Cinthia Fernández a Estefanía Berardi: “Desagradecida total”

"¿Por qué se murió Cristian? Porque nadie me lo sabe decir", preguntó insistente la panelista. "Ni la junta médica lo sabe", dijo la esposa de Aníbal Lotocki. Entonces, Cinthia Fernández volvió a mostrarse molesta: "Ah, se murió un apersona y nadie sabe por qué".

Entonces, María José Favarón explicó cómo fue la situación. "Tuvo una falla cardíaca al otro día de la cirugía, ¿entendes Cinthia? Estuvo 2 horas esperando la ambulancia, en el centro médico donde se operó", aclaró la esposa de Aníbal Lotocki.

Pero, sin pensarlo dos veces, Cinthia Fernández sentenció: "Todos son problemas que traía de antes, ¿para qué hizo el prequirúrgico? Mas allá de que la ambulancia haya tardado, se murió una persona adentro del consultorio de este tipo. A mí no me cierra y a nadie, por algo está condenado... una persona que hizo tanto daño a otras... 80 casos y es un capo de la cirugía"

NL.