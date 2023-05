Luego de que Estefanía Berardi haya dejado expuesto a su jefe, Ángel de Brito, y lo acusará a él y a todo LAM de ser maltratadores y culpables de que varias angelitas, como Nequi Galotti, se fueran del programa, según ella, por sufrir ataques de pánico por maltrato laboral, quien salió al ataque fue Cinthia Fernández.

La exangelita y amiga personal de Ángel de Brito salió con los botines de punta y de manera figurativa le dio con todo a Estefanía Berardi que ahora está en el foco de la guerra y está a nada de convertirse en una enemiga de todo LAM.

"Desagradecida total. A parte no es cierto. Las que se fueron se fueron por malas compañeras solitas, porque obviamente no entendieron nada de la dinámica del programa y mucho menos de códigos. Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con y con información. La que no lo entendió bye solita”, estalló Cinthia Fernández.

El ácido ataque de Cinthia Fernández a Estefanía Berardi: “Desagradecida total”.

En solo cuestión de minutos, Estefanía Berardi pasó de ser angelita a una diabla odiada por miles de fans que bancan las miradas de Yanina Latorre, Ángel de Brito, Cinthia Fernández y todo LAM en general.

Estefanía Berardi sugirió que en LAM, bajo el amparo de Ángel de Brito, se habrían cometido maltratos psicológicos a panelistas, cuya información llegó de forma exclusiva. “A mí me han dicho que un montón se fueron porque no soportaban el maltrato al aire”.

“Si vas a acusar, decí los nombres”, apuntó Yanina Latorre. “Callate, Yanina”, intervinó Ángel de Brito y miró a Berardi: “Si me vas a mentir a mí y al programa, decime quién te dijo eso, porque es mentira”.

De donde viene la pica entre Estefanía Berardi y Cinthia Ferández

La angelita se la dejó picando a Cinthia Fernández, quien es muy astuta y no olvida, pues desde hace varios años se la tenía guardada para salir al ataque, pues no le perdona que esté a favor de su ex, Matías Defederico y que en el 2022, la haya llamado “desequilibrada emocional”.

“Tiene un desequilibrio emocional porque salta con cualquier cosa. Ya la conocemos… Lástima las hijas”, dijo en su momento Estafnía Berardi contra Cinthia Fernández, en Mañanísima.

