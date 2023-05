Un sábado por la mañana bastante movido en Twitter, cuando los usuarios fueron espectadores del ida y vuelta entre el conductor Ángel de Brito y la panelista Estefi Berardi, luego de los dichos que tuvo la noche anterior en LAM. Quien también recibió lo suyo, fue Cinthia Fernández.

Quien se sumó para respaldar a su amigo, fue la ex angelita Cinthia Fernández, quien tildó de desagradecida a Berardi y desmintió todo lo dicho en contra de Yanina Latorre.

Los tuits en contra de Cinthia Fernández

Los tuits en contra de Cinthia Fernández

Los tuits en contra de Cinthia Fernández

Los tuits en contra de Cinthia Fernández

En Twitter, que es tierra de nadie, le dejaron unos polémicos tuits a la panelista. "Que pesada Cinthia, aparece donde nada que ver. Unas ganas de figurar la pobre", "Jajaja los estaba esperando jaja, se prende en todas", "Vi luz y entre", entre otros comentarios más.

Cinthia Fernández apuntó contra Estefi Berardi

La noche del viernes en LAM se convirtió en tierra de nadie cuando Yaniina Latorre y Estefi Berardi nuevamente tuvieron una agarrada en vivo.

Ahora bien, el sábado por la mañana Ángel de Brito salió a desmentir la información errónea de Estefi Berardi sobre Nequi Galotti y del poder de Yanina Latorre en el programa, y dejó capturas de los tuits de su panelista.

Caption

Pero como si fuera poco, y en un todo contra todos, la que se sumó al ring fue Cinthia Fernandez, quien dejó un comentario en la publicación de Ángel.

Cinthia Fernández y Ángel de Brito

Desagradecida total. A parte no es cierto. Las que se fueron se fueron por malas compañeras solitas, porque obviamente no entendieron nada de la dinámica del programa y mucho menos de códigos. Más libre ni se puede ser ahí. La libertad se sostiene con y con información. La que no lo entendió bye solita”.

Polémico comentario el de Cinthia Fernández.

J.M