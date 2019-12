El rotundo cambio de look de Cinthia Fernández

"Quiero que me digan que les parece este tremendo cambio de look", escribió Cinthia Fernández en un posteo que compartió en Instagram en donde muestra el antes y el después del rotundo cambio de look al que se sometió.

Con melena más corta y color nuevo, la bailarina se mostró en varias imágenes con una gran sonrisa luciendo su renovado estilo.

"Me encantó", agregó la morocha que además posó junto a su estilista y se mostró muy agradecida.