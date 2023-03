Cinthia Fernández compartió un video de sus mellizas jugando al futbol y sus seguidores enloquecieron. En Nosotros a la Mañana, la ex de Matías Defederico compartió el comentario homofóbico que tuvo hacia sus hijas por su deseo de jugar al futbol.

Al igual que su padre, Bella y Charis Defederico heredaron su pasión por el futbol. Desde su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández compartió un video de las pequeñas de 9 años jugando a la pelota con la camiseta del 10 y en Nosotros a la Mañana le consultaron por las opiniones del padre de las nenas. “La primera vez que le dije ‘mirá que las chicas quieren jugar al fútbol’ su reacción fue ‘no, no, después se hacen tortilleras’”, reveló Cinthia.

"Tranqui las nenas, hace lo que quieras viste", escribió la bailarina en su cuenta de Instagram junto a un video de sus hijas. "Juegan mejor que el padre", es el estilo de comentario que más se repite.

Inmediatamente se notó la indignación de sus compañeros por el comentario desubicado de un padre a sus hijas que quieren seguir sus pasos. También, porque son niñas de 9 años a las cuales no habría que encasillarlas hasta que ellas decidan por sí mismas. “Me lo dijo el padre, jugador de fútbol... Me dijo eso y ahora se le cae la baba. El fútbol es machista", continuó la madre de las mellizas.

Entre tantos comentarios que recibió en la publicación de Bella y Charis dentro de la cancha, Cinthia se enfureció con un usuario que opinó exactamente igual a Matías Defederico en su momento. “Yo me calenté por un comentario machista que hubo en Twitter que decía ‘era obvio, son tortas’ por jugar al fútbol... Todavía sigue existiendo gente boba como esta", finalizó Cinthia Fernández.

