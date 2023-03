La furia de Cinthia Fernández con los padres que no despiojan a sus hijos para ir al colegio: "¿No les da asco?"

Cinthia Fernández no tiene pelos en la lengua. La panelista siempre está preparada para defenderse y para mandar al frente a quienes la cruzan o no coinciden con ella. Es por eso que hoy acudió a su Instagram para expresar su indignación con los padres de los compañeros de la escuela de sus hijas.

Es que Charis, Bella y Francisca comenzaron el ciclo lectivo y, apenas dos días después, las niñas volvieron a su casa llenas de piojos y liendres. En sus historias de Instagram, la panelista subió una foto de una servilleta con muchísimos piojos muertos, prueba de que estuvo pasándole el peine fino a sus hijas.

El descargo de Cinthia Fernández en Instagram.

Claramente, Cinthia no dudó en apuntar contra los padres de los compañeros de las niñas que comparte con Matías Defederico, y culparlos por el estado en el que regresaron de la escuela. “¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los dos días vuelven así?”, escribió junto a la foto.

“De verdad, no puedo entender que las madres y padres, antes de empezar las clases, no despiojen a los chicos… De un día al otro me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia… Posta, ¿no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan…?”, cerró en otra story, acompañando el texto con otra servilleta con piojos y adjuntando muchos emojis de enojo.

H.O