Cinthia Fernández arremetió contra Mauro Icardi por el cruce que tuvo con Juan Etchegoyen

En la semana, Mauro Icardi decidió utilizar sus redes sociales para atacar directamente al periodista, Juan Etchegoyen, quien fue el que mostró imágenes del delantero con Wanda Nara festejando su aniversario después de los escándalos que rodearon a la pareja.

EL DESCARGO DE JUAN ETCHEGOYEN

El ex delantero del Inter de Milán fue muy duro con el periodista y lo descalificó tanto profesionalmente como personalmente, contó Juan en el programa de "Nosotros a la Mañana". Esto fue algo que generó debate en la mesa, pero la que explotó contra Icardi fue Cinthia Fernández.

"No lo vi tan cocorito cuando se gar... a la China Suárez. Ahí no salió a aclarar nada", dijo sin pelos en la lengua. “Estaría bueno que en lugar de atacar a un periodista que sale a comentar sobre el circo que ellos hacen, se debería ocupar de su vida y de que su relación no sea tan tóxica. Me preocupa la violencia que ejerce este tipo públicamente. En mi opinión, mostrar el trasero de su señora como trofeo o los chats es algo violento", siguió bastante molesta.

Lo que enfurece a la panelista es el hecho de que Mauro y Wanda abren las puertas de su intimidad y muestran toda su vida, pero después atacan a los que opinan sobre eso. "Son cosas que se hacen públicas ellos y su entorno. Entonces, bueno, hace cargo, flaco”, dijo Cinthia.

EF.