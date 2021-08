Cinthia Fernández destrozó a Juana Viale: "Le dictan las preguntas y tiene todo anotado".

Cinthia Fernández quien todo el tiempo está recibiendo críticas por su candidatura política apuntó contra quienes pusieron en duda su capacidad para hacer política y en su descargo destrozó a Juana Viale.

"En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa...", expresó muy enojada por los comentarios que escuchó y tras su comentada visita a "La Noche de Mirtha Legrand", donde se cruzó al aire con Patricia Bullrich.

"Es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet...", dijo picantísima, haciendo hincapié en el rol de conductora de Juanita, según ciudad.com.ar

Cinthia Fernández sorprendió al revelar por qué no acepta citas

Soltera codiciada y una de las mujeres más deseadas de la Argentina, Cinthia Fernández contó que no rehizo su vida amorosa y sañaló a Martín Baclini como una de las razones por las cuales no está en pareja ni busca estarlo. Ella no quiere reconciliarse con él, pero admitió que le da "cosa" salir con otra persona y que siente que le faltaría el respeto.

"En algún punto me pasa que no podría estar en pareja porque me da cosa algo por Martín todavía. Es re loco lo que estoy diciendo, pero siento que le faltaría el respeto", dijo a corazón abierto en "Los Ángeles a la Mañana" mientras hablaba con sus compañeras angelitas. Ademas reveló que un pretendiente la invita a salir pero que aún ella no se siente preparada.

"Hay una persona que conozco, me parece re buena persona, y me dijo 'yo me aguantaría todo el combo', pero no es eso. Pero quizás no me atrae, no tengo ganas, no estoy en tiempo", dijo.

