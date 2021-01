Cinthia Fernández dio detalles del escándalo entre la China Suárez y Pampita en el Motorhome

Luego de que Connie Ansaldi revelara la escandalosa pelea que protagonizaron Pampita e Isabela Macedo en una disco de Punta del Este hace once años, ahora fue Cinthia Fernández la que destapó la olla y recordó el escándalo del Motorhome entre la conductora y "la China" Suárez (hoy mujer de su exmarido, Benjamín Vicuña) y brindó detalles inéditos.

La mamá de Bella, Charis y Francesca habló y contó que una muy buena fuente le dijo con precisión lo que sucedió mientras se filmaba "El hilo rojo". La "angelita" dijo en "Los Angeles a la Mañana" que una persona "íntima" de Pampita le dio datos desconocidos de aquel día y que fue furioso el cruce entre la "Pampa", su ex y la China​. "En el episodio del motorhome me dijeron que ella tenía una furia que era como que estaba desquiciada y no medía, como que no estaba ahí. Pasó de cero a cien", comenzó contando Cinthia sobre Carolina.

"Dicen que es impresionante la fuerza con la que Pampita la agarró a la China del cuello. A Benjamín, mientras a ella la tenía del cuello, y según lo que me contó una persona íntima de Pampita, lo pateaba con los tacos. Supuestamente él tuvo dos fracturas en las costillas por el episodio del motorhome", aseguró y dio ese dato que nunca trascendió hasta el momento..