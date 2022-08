Cinthia Fernández furiosa con la exempleada de Wanda Nara por la discriminación a sus hijas: "Ojalá nunca consiga trabajo"

La bailarina reaccionó furiosa al enterarse de los dichos totalmente repudiables de la exempleada de Wanda Nara con respecto a sus hijas. "Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina? Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas", esxpresó Carmen.

Como era de esperarse, Cinthia Fernández decidió responder públicamente a la discriminación que sufrieron sus hijas: "Me voy a ocupar de esta mujer desagradable que ojalá que nunca consiga trabajo. Porque imagínense que si habla así de una criatura, cómo las cuida. Ese cargo es demasiado hermoso y grande para estar en manos de una persona asquerosa en sus dichos y en su accionar".

Cinthia Fernández y sus hijas.

"Repudio totalmente los dichos hacia mis hijas, me dan asco. Va a tener que morder el suelo, caminar arrodillada ida y vuelta, que se le hagan llagas, a Luján 78mil veces pidiéndole disculpas a mis hijas", sentenció la panelista de "Momento D" evidentemente furiosa.

Para terminar, agregó: "¿Tiene ganas de ser grosera? Yo le voy a enseñar que con mis hijas no se mete más. Si tuvo ataques de pánico por el tema de Wanda, conmigo lo mínimo que le va a pasar es temblar. Despertaste una fiera mami, con mis hijas no"

Cinthia Fernández advirtió que tomará medidas legales

A través de su cuenta oficial de Twitter, la artista aseguró: "Debido a los audios q escuche en LAM de Carmen ,más conocida como la niñera de Wanda, accionaré con denuncia en el Inadi y todas las denuncias que pueda meterle, para dejarle bien claro que con mis hijas no se mete nunca más. Asco y repudio total".

Cinthia Fernández ya se reunió con su abogado, Roberto Castillo, que es quien le lleva todas las causas legales que enfrenta la bailarina. Por su parte, Carmen cuenta con Alejandro Cipolla que está a cargo de su defensa.