Cinthia Fernández habló con sus seguidores a través de Instagram y reveló que en algún momento pasó necesidades económicas. En efecto, la artista contó que tuvo que pedirle dinero a su expareja, Martín Baclini, para poder comer.

El pasado jueves 27 de abril, la mediática se dispuso a responder las consultas de sus seguidores y habló de todo un poco.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre su situación económica

Un usuario que sigue a Cinthia Fernández quiso saber si realmente le faltó dinero en algún momento de su vida y la madre de Bella, Charis y Francesca afirmó: “Sí, un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”.

Posteo de Cinthia Fernández

“Me acuerdo de que lo estiré lo más que pude, hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar enfrente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó y me hizo prometerle que nunca más le iba a ocultar que me faltaba para comer”, contó y aclaró que fue Martín Baclini quien la ayudó.

Luego, Cinthia Fernández aclaró que le devolvió todo el dinero prestado al empresario y que justamente por haber sufrido tantos malos momentos económicos es que hoy valora y cuida lo que tiene.

cs.