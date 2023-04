La bailarina Cinthia Fernández habló de nuevo con LAM y no le tembló la voz para apuntar contra Karina Mazzocco, conductora de A LA TARDE, de América TV, donde lo menos que dijo fue, que era un “programa pedorro”. Luego de que se trató durante varios días su pelea vecinal con Leila Davidovich por el uso del gas pimienta y su puerta rota.

“Es un circo de mier** del mismo programa que hace el programa de Karina Mazzocco”, dijo Cinthia Fernández al ser consultada por el allanamiento que la justicia le hizo a su casa.

Según la bailarina, “el accionar” del programa de Karina Mazzocco es hacer “canje de abogados”. y agregó: “Agarran casos y luego dejan tiradas a las víctimas”.

Cinthia Fernández.

Sin mayor reparo, Cinthia fue al hueso contra Karina Mazzocco: “Terrible la sorora, ridícula. ¡Dios mío! La gente que trabaja!”.

Cinthia Fernández no se cayó más y afirmó que tiene información sobre personas que trabajaron con Karina Mazzocco que la pasaron mal con ella: “Me escribió gente que trabajó con ella.. gente de vestuario que la hizo parir, parir, parir. ¡Esa cara de buenita. ¡Por Dios! Ridícula, la sorora. Levantás una bandera que ni siquiera practicás. Ridícula. Por dos puntos de rating”.

Cinthia Fernández.

La respuesta de Karina Mazzocco a Cinthia Fernández

Luego de que se haya hablado y se hayan dado detalles en el programa de Karina Mazzocco de las denuncias entre Cinthia Fernández con su vecina Leila Davidovich, cobertura que enojó a la bailarina, Karina respondió a los comentarios de Cinthia.

“Estamos hablando solo del tema, de una denuncia. Una situación muy dramática para un lado y para el otro, pero nada más lo que se dice en el programa”, comenzó explicando Karina.

Karina Mazzocco.

“No tengo nada más para decir. Lo lamento un montón. La idea no es que se enoje. Yo no tengo nada que ver con el asunto. Soy la conductora de un programa donde se expone un caso de algo que pasó en su barrio, nada más. Es espantoso. Si me lo cree o no, es tema de ella, mío no”, agregó Karina Mazzocco luego de saber todo lo que había dicho Cinthia Fernández en su contra.

S.A.