Cinthia Fernández le respondió a quienes la critican como madre: "Resentidas y envidiosas"

Cinthia Fernández se tomó una semana de vacaciones y se fue a Bariloche con sus hijas, desde allá comparte diferentes videos de cómo disfrutan de la nieve y se divierten juntas. Sin embargo, los haters criticaron que viaje con sus hijas en epoca escolar y las haga faltar al colegio.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Cinthia Fernández utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para responder una por una las críticas recibidas por su forma de maternar. La bailarina tildó de "boludas" a las mujeres que juzgaron que las niñas falten una semana al colegio.

Cinthia Fernández junto a sus hijas en Bariloche.

La panelista de "Momento D", explicó que hace lo que puede y que se toma las vacaciones cuando su profesión se lo permite, ya que a veces es imposible elegir la fecha. Como si eso fuera poco, ironizó con ser una mala madre y que sus hijas están enojadas por ausentarse del colegio cinco días para irse de vacaciones.

"Ocupense de la educación de sus hijas, a toda esta manga de resentidas y envidiosas", sentenció Cinthia Fernández evidentemente molesta de leer comentarios en sus redes sobre cómo maneja la formación académica de sus tres hijas.

Cinthia Fernández habló de su situación económica

Los haters también la acusaron de irse de vacaciones por canje y otros señalaron que llora porque no llega a fin de mes con la plata, pero se va a Bariloche a esquiar, en referencia a los reclamos que la artista le hace a Matías Defederico para que cumpla con sus obligaciones de padre.

Cinthia Fernández aclaró que los canjes no son solo recibir productos o servicios gratis, sino que hay una acción publicitaria detrás, algunos son pagos y otros por intercambio de cosas. La bailarina reveló que quienes la critican le tienen envidia por poder trabajar de esa forma.

Para terminar aseguró que sí llega a fin de mes, pero le pidió a los seguidores que no confundan "que reclamar los derechos que a uno le corresponde sea llorar por no llegar a fin de mes" y agregó que se va de vacaciones con su plata y que no se la debe a nadie.

Cinthia Fernández.