Cinthia Fernández liquidó a su ex, Matías Defederico: "Me da asco"

La guerra entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, pareciera que no tiene fin. La bailarina hace pocas semanas aseguró que el futbolista dejó de pagarles la obra social a sus hijas y ahora lo defenestró por su rol como padre.

En diálogo con el programa "Hay que Ver", la ex Bailando por un Sueño, arremetió sin piedad contra Matías y no se calló nada: "La verdad lo único que no suelto son los derechos de mis hijas", comenzó refiriéndose a las palabras de Defederico quien aseguraba que ella todavía seguía enganchada con él.

"Yo soy la que las viste, les da de comer, me encargo económicamente, se educan gracias a mi, comen gracias a mi, nunca se ocupó de una puta tarea, ni de un zoom. Sólo saca la foto de Instagram para parecer un padre presente", dijo sin piedad y compenetrada con su catarsis, agregó: "En la justicia está todo, incluso la deuda que tiene. Además la gente sabe que mis hijas están 24 x 7 conmigo. Cuando van a su casa me pide zapatillas porque no les compra y los juguetes que tienen allá también se los compré yo. Ni se ocupa del colegio, hay que hacerse cargo de las responsabilidades como padre que uno tiene. No es ponerla y chau. La verdad me encargo de todo" dijo furiosa y agregó sin dudarlo: "Este tipo me tiene las bolas llenas. La justicia dijo que a sus hijas les debe 1 palo y nos dejó sin obra social, no la está pagando y por eso tuve que traspasar los papeles y ahora estoy pagándolo yo".

Ante la pregunta del periodista, Cinthia continuó: "Está mintiendo como siempre. Cínico. No lo quiero ver ni en figuritas. Me da asco. No sabe ser padre, es un ser asqueroso y maltratador. Que deje de mandarme cartas documentos amenazándome penalmente", y continuó.

"Si yo digo lo que tengo que decir, se tiene que ir del país. Que no rompa más las pelotas. Que agradezca que tengo 3 hijas con él. Estoy harta de este tipo. Hay un embargo, me debe un palo y es un maltrato sistemático público y en persona todo el tiempo. Pero es el gremio machista y maltratador. Además hay violencia económica y verbal conmigo", sentenció.

Lejos de quedarse callada, Cinthia continuó con su descargo sin filtro: "Se tendría que ir ahora por vergüenza: Quiere negociar sobre la deuda que son los derechos de mis hijas. Yo no necesito nada y ellas están bien gracias a mi solita".

Refiriéndose a su rol como padre también tuvo cosas para decir: "Siempre estuvo lejos, cuando está con ellas está con el celular y la PlayStation. en la cuarentena estuvo al pedo y ni siquiera ayudó con su presencia. No sirvió ni sirve para nada", arremetió furiosa.

Para finalizar, Fernández se manifestó: "Tengo un montón para hacer cosas mediáticas y si es necesario voy a mostrar lo hijo de puta que es. No me callo más". Como si todo lo dicho no hubiera sido suficiente también se manifestó respecto de las vacaciones: "Nunca llevó de vacaciones a sus hija ni tampoco les hizo regalo para sus cumpleaños".

Antes de retirarse confesó: "Si quiere tranquilidad la tiene que tener primero judicialmente. Si tengo ganas de decir que es un hijo de puta lo digo".