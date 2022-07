Cinthia Fernández opinó sobre la posibilidad de que Rodrigo De Paul se quede afuera del mundial: "Que bien"

En los últimos días tomó fuerza la versión que indica que Rodrigo De Paul podría quedarse afuera del mundial si no logra resolver la cuota de alimentos de sus hijos con Camila Homs. Cinthia Fernández se hizo eco de esta situación y rompió el silencio en las redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández compartió una postal donde se lee el titular "La AFA no dejaría ir al mundial a De Paul". La artista agregó: "Que bien que no lo dejen ir al mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Que bien que pasen estas cosas.

Rodrigo De Paul.

De esa forma, la bailarina dejó en claro su postura en el enfrentamiento entre el futbolista y la madre de sus hijos, que con abogados de por medio intentan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sin embargo, es imposible negar que la opinión de Cinthia está directamente relacionada a su experiencia personal ya que hasta el día de hoy, lucha para que el padre de sus tres hijas cumpla con sus responsabilidades económicas.

Por otro lado, El Presidente de la AFA informó que "Para ir a Qatar no tenés que tener ninguna denuncia penal o una condena pendiente", de esa forma, Rodrigo De Paul quedaría exento de cualquier riesgocon respecto a su participación dentro del mundial de este año.

La publicación de Cinthia Fernández.

La inesperada escena de celos de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

Fue Adrián Pallares en "Socios del Espectáculo", quien aseguró "Lluvia de celos. Esta gente, De Paul, Tini, la Camila…. están metidos siempre en cosas medio raras".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"Este fin de semana hubo varios mensajes a través de las redes sociales", explicó el conductor sobre un supuesto pedido que habría hecho De Paul y un tercero que habría intentado tirarle onda a Tini Stoessel.

"Habría un jugador o alguien perteneciente a un club de fútbol paraguayo que tal vez le tiró una ondita a Tini y De Paul le pidió que baje ese posteo", contó Pallares. "Ahí, en el medio de todo eso vamos a tratar a explicar esto, el primer ataque de celos", agregó el conductor sobre este otro deportista que "quiso hacer un jueguito, una tirada de perros".