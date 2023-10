Cinthia Fernández sacó a la luz que Matías Defederico le fue infiel con Sofía Clerici, lo que generó polémica ya que en aquel entonces ellos estaban casados. Sin embargo, la amante de Martín Insaurralde desmintió que eso haya ocurrido.

"Jamás tocaría a ese hombre, dejen de querer cámara", manifestó Sofía Clerici al verse vinculada con Matías Defederico. Pero Cinthia Fernández no solo aseguró que vio mensajes en el blackberry del padre de sus hijas, sino que reaccionó en las redes.

La publicación de Cinthia Fernández.

La reacción de Cinthia Fernández

"Jajajajajaja cámara? Me sobra! Amo que se desmienta a ella misma. Igual me mata porque tampoco se come a Brad Pitt la monotributista, se come Tinchito(Insaurralde), estamos en el mismo nivel de bagarto, solo que uno jugoso y el otro crocante, por eso rajó", sentenció Cinthia Fernández en primera instancia.

Como si eso fuera poco, Cinthia Fernández agregó: "Cuando puedas justificar una sola cartera hablamos, emprendedora". De esa forma dejó en evidencia que Sofía Clerici tiene pertenencias que ella sola no podría comprarse según los ingresos que declara en AFIP.