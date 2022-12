Cinthia Fernández respondió a las críticas por tener una empleada doméstica en Navidad

Cinthia Fernández suele compartir todas las actividades de sus hijas en su cuenta de Instagram, y la preparación de la mesa de Navidad no fue una excepción. Sin embargo, Cinthia se olvidó de ocultar un pequeño detalle que le costó una tranquila cena de Noche Buena.

Resulta que los espectadores observaron que en el video aparecía una mujer con delantal y asumieron que Cinthia hizo trabajar a una empleada doméstica en vez de darle el día libre por las fiestas. Sin embargo, aquella mujer era nada más y nada menos que la madre de Fernández.

El descargo de Cinthia Fernández desde su Instagram

Habiendo leído la cataratas de críticas y reproches, Cinthia hizo un descargo en su Instagram y lo tituló: "Uf, agárrate. Estoy preparada para atender...". "Me están criticando diciendo que tengo una empleada haciéndola trabajar en Navidad. Chicos era mi mamá", enfatizó.

Continuando con la aclaración, Cinthia explicó que le pidió a su madre reiteradas veces que se quitara el delantal. Sin embargo, la señora no quiso hacerlo para no arruinar el vestido que llevaba puesto. Entre risas, "30 veces te pedí que te sacaras el delantal, ahora me como puteadas por tu culpa", se grabó Cinthia con su madre de fondo, a lo que la señora respondió: "Yo no me voy a ensuciar el vestido".