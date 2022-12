Es bien sabido la mala relación que Cinthia Fernández tiene con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico. Ambos sostienen una compleja disputa legal por la manutención de las pequeñas, y hasta el momento, un acuerdo entre ambos parece estar muy lejos. Sin embargo, mientras llega algún día donde puedan encontrar un punto en común, los dos continúan con su vida.

Las nenas viven con Cinthia y en los días correspondientes van a visitar a su padre, es ahí cuando Matías Defederico aprovecha de compartir en sus redes sociales registros de los momentos que él pasa junto a ellas. No obstante, hay un detalle muy particular que los seguidores han notado y que no han dudado en preguntarle a la comunicadora.

Cinthia explicó por qué Francesca no quiere estar con su padre.

En Instagram, la mediática realizó una ronda de preguntas, donde un usuario aprovechó para preguntar por qué Matías solo sube fotografías con las gemelas y no con Francesca. Como respuesta, Cinthia Fernández sacó a la luz un detalle especial que era desconocido hasta el momento, dejando en evidencia la complicada situación familiar que no solo vive ella, sino también sus hijas.

"Fran elige no ir porque pasó una situación que no estuvo nada buena. Ella es libre de elegir, al igual que sus hermanas, dónde se siente cómoda o no", aseguró la panelista de Momento D, confirmando que Francesca no va a casa de Matías Defederico por decisión propia.