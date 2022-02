Cinthia Fernández reveló que tiene un talento oculto que nadie conocía

Instagram

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores compartiendo un video donde eviencia que tiene un gran talento para el dibujo. La bailarina mostró el dibujo de un caballo, que lo firmó y se lo dedicó a su hija Charis, pero al parecer muchos no le creyeron que era de su autoría, entonces decidió demostrar que sí.

En el video que grabó Cinthia Fernández, se ve cómo dibuja desde cero una abeja con unas flores. El dibujo es súper real y parece que la bailarina practicaba esta actividad bastante seguido y que por alguna razón tenía postergado su talento. "Ah no tenían ese secreto sobre mi eh", fueron las palabras de la artista.

"Este dibujo ya se lo dedique en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido I love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)", escribió Cinthia Fernández dejando en evidencia que el dibujo estaba dedicado a una persona especial en su vida, aunque prefirió mantener el misterio sobre el destinatario.

Cinthia Fernández

El nuevo proyecto de Cinthia Fernández

Hace algunas semanas, Cinthia Fernández había adelantado que iba a formar parte de un proyecto de Canal Trece, sin embargo no había adelantado de qué se trataba, con quién trabajaría ni el formato del que sería su nuevo trabajo, sin embargo se acabó el misterio en torno a eso.

Cinthia Fernández reveló que el nuevo programa se llamará "Momento D", lo conducirá Fabián Doman y los panelistas serán: Pampito, Gastón Marote, Silvia Fernández Barrio, Gabriel Schultz, Carmela Bármaro, Rulo y Cinthia. Se podrá ver por la pantalla de El Trece de 14:30 a 16 horas.