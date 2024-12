De Mariano Martínez a Cinthia Fernández, los inolvidables apodos que los famosos argentinos pusieron a sus ex

La farándula argentina se caracteriza por ser divertida, ocurrente y, a veces, un poco despectiva. Después de terminar su relación, varios famosos y famosas bautizaron a sus ex parejas con inolvidables apodos. De Mariano Martínez a Cinthia Fernández, pasando por Susana Giménez, Sabrina Rojas y Pampita, te recordamos las viejas relaciones y los sobrenombres durante el después.

Con apodos divertidos, y otros no tanto, la farándula argentina demostró que no todas las relaciones terminan de la mejor manera y, aunque a veces sí, con el tiempo las cosas pueden nublarse.

Mariano Martínez a Lali Espósito

Después de cinco meses de relación, entre fines de 2015 y comienzos de 2016, Mariano Martínez y Lali Espósito decidieron separarse, y pese a que los motivos de la ruptura no salieron a la luz, el actor no quedó muy bien parado ya que, según rumores y declaraciones de él, su comportamiento durante la relación no había sido el mejor, no por infidelidades sino por actitudes tóxicas.

Meses después de su separación, en octubre de 2016, salió a la luz un polémico audio de Martínez hablando mal de la estrella del pop, donde la acusaba y bautizaba como una “nefasta” y “despechada”. Sin embargo, Lali hizo oídos sordos a los dichos agresivos de su ex y eligió el silencio.

Al hacerse público el polémico audio, el actor pidió disculpas mediante su cuenta de Twitter y algunos programas. Sin embargo, las impactantes palabras de Mariano hacia Lali quedaron grabadas en el mundo del espectáculo.

Cinthia Fernández a Matías Defederico

Durante ocho años, desde 2008 a 2016, Cinthia Fernández y Matías de Federico estuvieron en pareja y se convirtieron en padres de tres hijas, las gemelas Charo y Bella, y Francesca. Después de diversos desencuentros, la pareja se divorció de la peor manera y los conflictos por la ausente paternidad del futbolista no tardaron en llegar.

En diciembre de 2022, con la llegada de la Navidad, las niñas esperaban un regalo por parte de su padre, sin embargo el presente no llegó. Frente a esto, la mediática abrió una cajita de preguntas en su Instagram y, como consecuencia, dio nacimiento al reconocido sobrenombre para su ex.

Un seguidor le consultó sobre los dichos de sus hijas después de que Papá Noel no pasara por la casa de su padre. “Pérez (Matías Defederico) dijo que no pasó porque no le hicieron cartita”, escribió Cinthia, haciendo referencia al famoso ratón y a la connotación de “tacaño” que la palabra tiene en nuestro país.

Susana Giménez a Huberto Roviralta

Después de un matrimonio, muy mediático y tumultuoso, de diez años, Susana Giménez y Huberto Roviralta vivieron un divorcio muy perjudicial para la diva, ya que el estilo de vida de su ex esposo era de derroche y sin embargo ella debió pagarle una gran cantidad de dinero cuando se separaron.

En una entrevista con Héctor Maugeri para CARAS TV, Susana fue consultada por el periodista sobre su relación con su ex marido. “¿A Roviralta nunca lo perdonaste?”, le preguntó Maugeri y la diva rápidamente respondió: “¿Cómo lo voy a perdonar? Vago de mierda, nunca laburó en su vida y a mí me sacó 10 palos verdes”. Y continuó, con la icónica frase, “vago de mierda”.

Sabrina Rojas a Luciano Castro

Con una relación de 15 años y dos hijos en común, Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron en 2020 y, aunque parecía que la relación había terminado de la mejor manera, con el paso de los meses, la actriz empezó a hablar públicamente de su ex y no de la mejor manera.

A cuatro años de haber oficializado su separación, Luciano Castro estuvo en pareja con Flor Vigna y, actualmente, con Griselda Siciliani. El vínculo de Sabrina Rojas con las parejas de su ex nunca fue el mejor, y después de varios dichos hacia ellas, la modelo apuntó contra el padre de sus hijos.

El apodo más polémico de Sabrina a Luciano fue “un minuto” y el motivo fue porque, según la modelo, su ex está cada minuto con una mujer distinta. “Hace dos minutos se reconciliaba conmigo, hace tres estaba con Griselda y hace un minuto está con Flor”.

Pampita a Benjamín Vicuña

Después de años en pareja y compartiendo cuatro hijos, Pampita y Benjamín Vicuña terminaron su relación por una infidelidad del actor chileno con la China Suárez.

Sin embargo, esa fue la gota que rebalsó el vaso, ya que años antes la modelo se había enfrentado a Isabel Macedo por vincularse con su pareja y existía una rivalidad con Natalia Oreiro, con quien no se confirmó una relación pero hubo rumores.

Después de su divorcio, circuló el rumor de que Pampita apodó a Vicuña como el “sin cejas”, haciendo referencia a la escasez de pelo del actor en esa parte de su rostro.

Si bien esta información no se confirmó, fue recordado por Maxi Lumbia en Entrometidos en la Tarde, el programa de NET TV.

La farándula argentina ocupa un lugar muy importante en la cultura, principalmente por los vínculos entre ellos y este tipo de situaciones, algunas muy ocurrentes y graciosas y otras más despectivas y ofensivas. Pese a que recordamos algunos, como Mariano Martínez y Cinthia Fernández, los apodos de los famosos y famosas argentinos a sus ex son muchos más e inolvidables.

MVB