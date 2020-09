Cinthia Fernández acusó a Agustina Agazzani de robarle "treinta luquitas" a Martín Baclini

Cinthia Fernández y Martín Baclini no están dispuestos a cerrar su historia de amor. En el día de ayer, la panelista de Hay que ver aseguró que Agustina Agazzani, ex del empresario, le sacó a Baclini "treinta luquitas".

El periodista le preguntó qué opina sobre la separación de Agazzani y el posterior reencuentro con su ex Agustín Bernasconi y sin pelos en la lengua ella respondió: "Me interesa cero. Por lo menos no le robé a Baclini. 30 luquitas le sacó".

Además de las acusaciones a la modelo, Cinthia también aprovechó y atendió a Baclini: "La cuarentena le hizo perder el sentido del humor a Osho. Yo no soy la que me volví a llamar en plena cuarentena. Hay un top secret que te digo una palabra y averiguá: estatua de la Libertad. Nueva York es nuestro lugar especial. Preguntale a cartón-clini".

Por otro lado, lejos de sellar la paz, Cinthia dejó en claro que él la llamó en plena cuarentena y sugirió algo extraño relacionado a su lugar en el mundo: Nueva York. "¿Seguís enamorada?", le preguntó el cronista, a lo que Cinthia contestó: "De mis hijas".

Para finalizar mostró su indignación cuando se enteró de la participación en el Cantando 2020 con Charlotte Caniggia. "No me hagan esto porque amo a Charlotte", sostuvo.