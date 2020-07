La curiosa frase de Agustina Agazzani sobre Martín Baclini

El romance entre Agustina Agazzani y Martín Baclini generó una verdadera repercusión durante el final del verano. Los cruces con Cinthia Fernández hicieron de este trío protagonistas de un verdadero culebrón que duró poco.

En medio de la extensión de la cuarentena, la modelo cordobesa y el empresario terminaron la relación. Sin embargo, meses después de esta ruptura, la diosa se animó a hablar de este fugaz amorío pero generó una curiosa reacción por sus respuestas. "Con Martín nos estábamos conociendo hacía menos de 20 días cuando empezó la cuarentena. Esa distancia, más el lío mediático, me hizo ver que eso no era para mí. Nos empezamos a conocer y terminó. Fue algo pautado… Lo que sucede, conviene. Capaz yo no era para él, ni él para mí", dijo Agustina en el programa de Pampita, Pampita Online.

Luego, se refirió a la intensidad del amorío. "Con Martín nos conocimos muy poco. Él no es un ex para mí. Es alguien que empecé a conocer como podría haber empezado a conocer a otra persona y la exposición hizo que se formalizara para los ojos de los demás. Fuimos a cenar un par de veces. Martín no fue mi novio, para nada. Y un ex tampoco. Ex es alguien con quien compartí algo. Mi ex es quien fue mi novio hasta hace un año y medio", disparó.