Claudia Albertario está en Estados Unidos y decidió subir una serie de fotos luciendo una microbikini negra que marcó tendencia. La actriz las compartió en su cuenta oficial de Instagram mientras descansaba tomando sol y aprovechando el verano que llegó al hemisferio norte.

El traje de baño consistió de un conjunto negro con un llamativo corpiño de tiras con molde triangular unido en el medio de las dos piezas con un aro dorado. Para combinarlo utilizó una cadena dorada y una pulsera que le dieron un cierre al look de Claudia.

El conjunto tiene un corpiño de tiras con molde triangular.

Junto a las imágenes que subió a sus redes desde el país norteamericano en el que se instaló hace casi diez años, Albertario escribió: "Un día cualquiera". Recordemos que sobre su experiencia en Estados Unidos, la actriz había compartido cómo se adaptó al cambio: "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando".

Albertario se instaló en Estados Unidos hace casi diez años.

Actualmente, Claudia Albertario se encuentra trabajando en el sector inmobiliario y en sus ratos libres aprovecha no solo para usar, sino también para lucir una gran parte de su colección de microbikinis en la playa.

¿Quién sería el nuevo novio de Claudia Albertario?

Tanto en América TV como en Telefe, anunciaron que la actriz estaría saliendo con un arquitecto de nombre Luciano Tiscornia y remarcaron: “no hay fotos de ambos juntos, personas allegadas a ellos aseguran que se están conociendo”.

Claudia Albertario sin esquivar el tema y manteniendo su perfil bajo en su vida amorosa, aclaró: “No tengo nada que ocultar porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad…”.