Claudia Villafañe habló de la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Claudia Villafañe fue entrevistada por Denise Dumas en el programa Flor de Equipo. Mientras hablaba de su felicidad por la pronta llegada de Azul, la segunda hija de Dalma Maradona, le preguntaron también por la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

"Gianinna está bien por suerte, yo quiero la felicidad de mis hijas y si ella es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, aseguró Claudia Villafañe en la entrevista telefónica. "No quiere hablar Claudia porque después la llaman las chicas", agregó Denise Dumas riendo. Luego, Nancy Pazos le dijo que para ella no sonaba convincente, a lo que la mamá de Gianinna Maradona respondió: “No digas eso, no me gusta hablar de los temas cuando ellos no lo hablan. Si ellos lo hablaran, no habría problemas. Si mis hijas son felices, yo soy feliz y comparto la felicidad de ellas... Después me dicen yo no hablo de tus cosas, vos no hables de las mías".

Interna familiar por la boda de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Solo hace unas semanas se conoció, por medio de una publicación en Clarín, que Gianinna Maradona y su novio Daniel Osvaldo afianzarían su amor con un “Sí” ante un Juzgado Civil. La noticia ha dado mucho de qué hablar y ahora parece que hay una interna familiar alrededor de la boda.

En una de las emisiones de “Mañanísima”, la presentadora Estefanía Berardi dio indicios de una posible rivalidad entre Dalma Maradona y su hermana Gianinna, debido a la boda con Daniel.

“A mí me llegó un dato y se está hablando de eso. A Dalma Maradona no le copa mucho la idea”, comentó Estefanía en su Top Five más picante de las redes Sociales.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Asimismo, la presentadora reveló el por qué de la ausencia de Gianinna Maradona durante la celebración del cumpleaños de Dalma Maradona, el pasado 2 de abril. “Gianinna no estuvo presente porque se fue con Daniel Osvaldo a la Pampa, porque él tenía que dar un show y no estuvo presente ese día. Fue el mismo día que Gianinna Maradona cerró su Instagram, para mí, porque no querían que algo se notara en las redes sociales”, afirmó Berardi.