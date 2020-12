Aseguran que Claudia Villafañe se separó de Jorge Taiana

Hoy por la tarde, Augusto Tartúfoli contó la noticia bomba de que Claudia Villafañe se había separado de Jorge Taiana. La pareja llevaba un perfil bajo desde hace 17 años.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza cuando el productor de Midachi fue el gran ausente, tanto en el velorio como en el entierro de Diego Maradona.

En este sentido, Tartu agregó en Confrontados que la separación se habría dado antes de la muerte del Diez y que sería definitiva.

Al parecer, la empresaria está muy segura de su decisión debido a que ya les contó a sus compañeros de MasterChef Celebrity que "está soltera".

Por qué Maradona no apoyaba la relación de Claudia con Jorge Taiana

Es público conocimiento es que Diego Maradona tenía una buena relación con Mario Braudy, la actual pareja de Verónica Ojeda pero por el contrario, descalificaba a Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe, a quien había apodado como "Tontín". ¿Por qué el Diez no aceptaba a la pareja de la madre de sus hijas?



"Este mensaje fue cuando él estaba viviendo en el country de Bella Vista. Un día va Verónica, yo tenía siete llamados porque estaba en una reunión y cuando salgo tenía este audio de Diego. Fue hace cinco meses", contó Mario Braudy, recientemente en diálogo con el programa de Mauro Viale y dejó constancia de la "buena onda" que tenía Diego Maradona con él.



"Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada", se lo escucha decir en dicha grabación a Diego Maradona, confirmando así el "visto bueno" que tenía para la relación de Ojeda con Braudy.



Y además, decía: "Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", finalizaba así Diego Maradona.



"Siempre traté de mantenerme en perfil bajo y teníamos con él una buena relación. Yo tenía una imagen de un Diego que no quería a los novios de sus ex parejas", dijo en Braudy. Y agregó: "En este tiempo, Diego me pidió si lo podía llevar en el auto a su nueva casa. Me fui un sábado y lo llevé allá. Con Vero entró en la casa. Me sorprendió. Encontré un Diego más humano, pendiente de Dieguito y de Verónica. Preocupado porque su ex pareja esté bien y por su hijo".



"Quería venir a comer asado al campo", aseguró también y sostuvo: "Encontré un ser humano distinto al que me pintaban". Por último, el novio de Veronica Ojeda aseguró: "Diego me ha llamado varias veces en la noche pidiéndome que quería ver a su hijo durmiendo", comentó en evidencia la buena relación que Diego Maradona tenía con él.