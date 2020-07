Clima astrológico para el martes 21 de Julio del 2020

Virgo: se acomodan las cosas solas sin que tengas que decir o hacer nada. Las relaciones son así, móviles, no están estática. Tauro con el tránsito positivo de Urano: hay una dirección y un claro plan de acción. Se te ve como una mujer decidida que sabe lo que quiere. Auto- respeto. Sagitario: buen apetito. No te pases si no querés ver esos molestos kilitos de más reflejados en la balanza. Cáncer: gestando muy buenos emprendimientos.

HOY ES MAGO PLANETARIO BLANCO en el Calendario Maya

Es preferible tener al dinero de amigo que de enemigo. O dicho de otra manera: es preferible tener dinero. Muchas personas leen la palabra “dinero” en un libro espiritual y sienten un prejuicio. ¿Qué sientes y piensas cuando te propongo que tengas mucho dinero? El dinero puede ser tu dueño, o tu puedes ser dueño del dinero. La verdad es que el dinero trae ciertas comodidades, puedes viajar, acceder a cursos, tener tus propios espacios y tiempos de silencio y soledad. El dinero nos da algunos privilegios. Con el dinero también puedes ayudar a los demás, puedes dar. Puedes poseer mucho dinero sin necesidad de ser esclavo de él. Acepta el desafío. De todas maneras ¿cómo sabrás si eres una persona materialista si no te das la oportunidad de comprobarlo?

AFIRMACION DEL DIA

El dinero es mi mejor amigo y me acompaña en la vida allí donde estoy.

