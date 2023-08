Coco Sily y Caramelito Carrizo, días antes de la entrega de los Martín Fierro 2023, se convirtieron en noticia al revelar que estaban en pareja. Su primera aparición pública fue justamente en ese evento que se llevó a cabo en el Hotel Hilton. Allí, se los vio muy enamorados, aunque dos meses después, ese amor llegó a su fin.

Coco Sily y Caramelito Carrizo en los Martín Fierro 2023.

Tras varios rumores sobre la separación, finalmente Caramelito Carrizo confesó que había regresado con su expareja, Damián Giorgiutti. Por su parte, tras días de silencio, Coco Sily también rompió el silencio y decidió sólo responderle un mensaje a su amigo Oscar González Oro, en Nosotros a la Mañana.

‘’Te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro’’, comenzó escribiendo Coco Sily en el mensaje para González Oro. Y continuó: ‘’Pero no voy a salir porque me duele’’.

Por último, señaló: ‘’Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida'". Luego, el panelista Juan Etchegoyen reveló que había hablado con Coco Sily y que estas fueron sus palabras: '’Sí, me separé. Estoy bien. Gracias por preocuparte. No voy a hablar del tema, mil disculpas'".

El mal momento de Coco Sily

Si bien Coco Sily continúa sin manifestarse demasiado sobre el asunto, sí lo hizo recientemente de una manera indirecta.

El actor mostró en sus Historias de Instagram que la grúa le llevó la camioneta y tuvo que ir a buscarla.

"Me llevó la camioneta la grúa. ¿algo más?", escribió Coco Sily junto al recibo de pago que debió hacer para retirar su vehículo.

De esta manera, el humorista demostró que no está pasando su mejor momento y que espera no seguir acumulando situaciones problemáticas.