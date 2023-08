Cinthia Fernández es una de las figuras más picantes del mundo del espectáculo, y por eso es temida por muchos. Y es que no es fácil soportar su lengua filosa opinando con mucha sinceridad sobre los distintos temas. Recientemente, la víctima de su veneno fue Caramelito Carrizo por su polémica separación del Coco Sily.

Hace un tiempo cuando Caramelito Carrizo y el Coco Sily dieron a conocer que estaban saliendo, todo el medio se puso muy feliz y aplaudió su amorío. Todo iba viento en popa, aunque parece que el amor se terminó y recientemente confirmaron que se separaron. Esto generó una polémica y los medios comenzaron a opinar sobre esta repentina ruptura.

Cinthia Fernández

Por supuesto que Cinthia Fernández no se quedó sin opinar de esta separación, pues ella da su punto de vista en todos los temas que conciernen a los famosos. Pero lo que sorprendió es la dureza con la que criticó a Caramelito Carrizo luego de separarse del Coco Sily.

Luego de separarse de Coco Sily, Caramelito Carrizo fue muy juzgada por todos, aunque a ella no le importó quedar mal ante la mirada del resto. La realidad es que el humorista llegó a la vida de la conductora en un momento muy particular, pues estaba haciendo el duelo por su fallida relación con Damián Giorgiuttu. Él le sirvió de contención y se apoyó en él para salir adelante. Pero lo que llamó la atención fue que, cuando se terminó de recuperar, retomó el vínculo con su ex y lo abandonó.

Coco Sily y Caramelito Carrizo

Según comentan, en el círculo cercano del Coco Sily estarían enojadísimos con Caramelito Carrizo pues el humorista se habría enterado a través de la televisión que, quien solía ser su novia, había vuelto con el padre de sus dos hijos. En este sentido, Cinthia Fernández fue contundente con su opinión.

Cinthia Fernández liquidó a Caramelito Carrizo por su separación del Coco Sily

En esta polémica que se generó, Cinthia Fernández se posicionó en el bando a favor del Coco Sily y lo demostró cuando hizo un polémico comentario en contra de Caramelito Carrizo.

Cinthia Fernández destrozó a Caramelito Carrizo

Analía Franchín, que tampoco tiene pelos en la lengua y siempre le gusta dar su opinión con sinceridad, hizo un bocadillo que pasó desapercibido por algunos. "Si no fuera Caramelito, diríamos que es 'una turra'", lanzó picante. Entonces, Cinthia Fernández se atrevió a decir lo que nadie dice y tiró: "Como te banco Franchín. Yo lo digo: es una turra".

