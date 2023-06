Coco Sily y Caramelito Carrizo confirmaron su romance y generaron gran sorpresa.

La conductora y ex panelista fue la que habló sobre este vínculo que nació en una entrevista sin ocultarse, asumiendo que el amor nació de manera repentina entre ellos.

Es por esto que Caramelito Carrizo habló en Intrusos para contar detalles de este reciente romance. La diosa contó que todo se dio de manera natural cuando Coco Sily le ofreció trabajar con él en la radio. "No es algo que busqué, se paró frente a mí. Es una relación hermosa, totalmente inesperado. De hecho la sorpresa empezó siendo el trabajo", relató la actriz.

"Me contó que estaba buscando una persona con mi tono, mi color a la radio. Me gusta mucho hacer radio, así que me gustó. En la primera entrevista hablamos mucho, de cosas de la vida. Tenemos muchas personas en común", dijo.

Luego, Caramelito contó cómo le dijo a sus hijos adolescentes de su nueva relación. "Le conté desde el primer día que había salido con él. Desde la verdad, lo paulatino y lo real, ellos fueron parte de eso porque a mí me gusta que sea de esa manera", aseguró.

La sorpresa de Coco Sily a Caramelito Carrizo en el aire

Fue en ese momento de la entrevista que Coco Sily irrumpió el vivo para hablar de este amorío con Caramelito Carrizo.

El actor es amigo de Flor de la V quien se mostró emocionada por esta nueva pareja. "Me tienen que pegar un cachetazo para sacarme la sonrisa", dijo el humorista.

"Encontré una mujer que admiro, hablamos horas. El destino me cruzó con una mujer increíble, no me canso de escucharla", agregó. "Hay una parte mía que quizás no se conozca, que me da mucha vergüenza. Estoy muy feliz", disparó.