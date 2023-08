Mientras hablaban en A la Barbarossa sobre la separación de Caramelito y Coco Sily, Analía Franchín fue lapidaria con su opinión. Lo que indignó a la panelista fue que la conductora terminó esa relación para reconciliarse con Damián Giorgiutti, con quien estuvo casada 25 años.

Analía no dudó en expresar su opinión sin filtro: “No quiero ser mala, pero es como un yogur. Perdón, chicos, con todo lo bien que me cae Caramelito. El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces ella vuelve y… Pobre, en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito ya va a estar lejos. Creo que Cecilia se equivocó”.

Caramelito y Coco Sily en los Martín Fierro 2023.

Después, Franchín aclaró que ella no piensa que Caramelito haya usado a su expareja, sin embargo, no le gustó su accionar: “Ella no lo usó a Coco, pero le tiraba lo otro. Que vuelva a intentar, pero se va a volver a lastimar”.

Por último, y para calmar a su panelista, la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa, intentó explicar la decisión de Caramelito al dejar a Coco Sily: “La escena familiar pesa”.

Analía Franchíndestrozó a Cecilia Carrizo

Sin querer dar por terminado el tema, la panelista continuó: “Mirá lo que somos todos. Hagamos una autocrítica. A Cecilia la amamos, sabemos que es una persona hermosa y de bien”.

Y Analía Franchín terminó por destrozar a Caramelito: “Pero si no fuera Cecilia diríamos ‘qué turra, cómo lo usó a este para darle celos al anterior y ahora lo dejó llorando con el corazón roto. ‘Qué zorra’, hubiéramos dicho”.

J.C.C