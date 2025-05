La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sigue creciendo con el correr de los días. Tras la noticia del compromiso con Mauro Icardi, la modelo no dudó en mostrar en sus redes sociales los lujos que le pertenecen y la actriz también. Así, comenzó un duelo de looks y joyas que mantuvieron atentos a los seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, ambas coincidieron con el uso de un pantalón particular que es la tendencia de la temporada otoño-invierno 2025.

Wanda Nara, China Suárez

Wanda Nara y la China Suárez: una coincidencia fashion que las unió

Wanda Nara y la China Suárez son rivales conocidas desde hace un tiempo. Cuando ocurrió el primer Wandagate, donde la actriz tuvo relaciones íntimas con Mauro Icardi, mientras él estaba casado, la modelo la posicionó como su enemiga número 1, y los usuarios comenzaron a dividirse en opiniones. Esto se incrementó en los últimos meses, tras su separación y los diversos rumores que surgieron alrededor de los tres protagonistas.

Wanda Nara, China Suárez

Sin embargo, hay momentos donde encuentran una unión, aunque parezca imposible para sus fanáticos. La realidad es que ambas son amantes de la moda, y no dudan en mostrar las mejores tendencias de la temporada. Por ejemplo, cuando fueron a Turquía, las dos eligieron el tapado de piel como el abrigo ideal para el invierno. A pesar de sus estilos diferentes, existen prendas en las que coinciden como las mejores para esa época del año.

Wanda Nara, China Suárez

En las últimas horas, la China Suárez compartió imágenes en su casa, en el regreso de su viaje a Miami. La actriz lució un conjunto comfy y canchero con el pantalón tendencia. Se trata de un cargo con estampa militar, que ella combinó con una remera manga corta lisa total black, y unas zapatillas originales. Sin embargo, los usuarios notaron que Wanda Nara también lo había lucido y comenzaron las comparaciones entre ambas. Por el contrario, la modelo lo acompañó con un top ajustado manga larga total black, al igual que sus zapatillas deportivas.

El pantalón tendencia de la China Suárez

El pantalón tendencia de Wanda Nara

Los seguidores de ambas mujeres halagaron cómo combinaron los looks y las pequeñas diferencias que encontraron entre ellas, y que marcan su estilo personal. Si bien son de las rivales mediáticas más conocidas popularmente, Wanda Nara y la China Suárez tienen algunas coincidencias fashionistas que remarcan las tendencias de la temporada y su amor por la moda. Entre el lujo, lo canchero y su estética, ambas mujeres muestran sus looks en sus cuentas de Instagram y se llevan todos los comentarios y comparaciones.

A.E