A días de confirmar su separación con Daniela Celis, Thiago Medina se mudó a un nuevo hogar y, después de diversas consultas, reveló a que se dedica para mantenerse. A través de sus historias de Instagram, contó que se había separado de la madre de sus gemelas y ahora usó las redes para difundir su emprendimiento.

Después de convertirse en padres de Aimé y Laia y dos años de relación, Daniela y Thiago terminaron por separarse y comunicaron la decisión mediante las redes sociales.

Después de su separación de Daniela Celis, Thiago Medina contó de qué trabaja

Daniela Celis y Thiago Medina decidieron poner fin a su pareja a dos años de haber oficializado y siendo padres de dos niñas. A días de la confirmación, el ex participante de Gran Hermano reveló a qué se dedica ahora que debe mantener su hogar él solo y hacerse cargo de sus gemelas, Aimé y Laia.

A través de sus historias de Instagram, el ex jugador se mostró optimista y aprovechó para responder una de las preguntas más frecuentes que le hacen sus seguidores desde hace semanas: “¿De qué vivís?”.

“Acá estoy, para responder una pregunta de todos los que me están diciendo, a qué me dedico”, señaló el influencer en sus redes. Alejado de los medios, mientras que la que se dedica a ese rubro es Daniela, su ex pareja, contó que trabaja vendiendo teléfonos móviles.

“Tengo celulares para vender y los mejores precios, ya saben. Acá les voy a estar dejando después bien la dirección donde pueden ir a comprarlo, o si no, por Instagram también”, sostuvo y agregó la cuenta de Instagram de su nuevo emprendimiento.

“Si quieren, ya saben, los mejores precios los tengo yo y nadie más. Los quiero. Muchas gracias por preguntar. Igual no sé si les sirve eso, pero estoy vendiendo celulares. Los quiero a todos. Los mejores precios por mayor y menor”, cerró respecto a su nuevo negocio.

Además, el ex jugador subió una gran racha de videos bailando y aseguró que se lo verá más activo en sus redes, para intentar monetizar sus cuentas y tener otro ingreso monetario.

Thiago Medina inició un nuevo emprendimiento tras su separación con Daniela Celis y, mediante la venta de teléfonos celulares, intenta generar un nuevo ingreso para mantenerse a sí mismo y a sus hijas, a quien continúa visitando todos los días.

