El viaje a Miami de la China Suárez y Mauro Icardi dejó a muchos de qué hablar. Entre rumores de embarazo y el anuncio de un romántico compromiso, los usuarios comenzaron a dar sus teorías sobre la actualidad de la pareja y cuáles eran sus planes a futuro. Sin embargo, y sin dejar pasar algunas semanas, la propia actriz fue entrevistada, donde rompió el silencio frente a varias de las cosas que se dijeron. Entre ellas, se refirió a la supuesta búsqueda de un bebé con el futbolista.

El regalo que recibió la China Suárez de Turquía

¿Embarazada? La China Suárez rompió el silencio sobre los rumores

Desde que anunciaron su noviazgo a principios de enero de este año, los rumores sobre sus deseos de formar una familia juntos comenzaron a aparecer en los medios de comunicación. En diversas ocasiones, la China Suárez y Mauro Icardi tuvieron que pronunciarse negando que esto ocurría, pero compartían en sus cuentas de Instagram tiernas fotos y declaraciones de amor que se prometían estar para el otro por muchos años más.

China Suárez, Mauro Icardi

Durante las últimas semanas, ambos decidieron realizar un romántico viaje a Miami. Allí, disfrutaron de días enteros de shopping, las paradisíacas playas de Estados Unidos y realizaron importantes pasos en su relación. Algunos medios de comunicación confirmaron que la pareja había estado viendo departamentos con vistas al mar, y, con un tierno posteo, ellos confirmaron su compromiso. A partir de esta situación, comenzaron a surgir diversos rumores de embarazo que los puso en el centro de atención mediática, pero ellos prefirieron no contestar.

China Suárez, Mauro Icardi

Durante las últimas horas, el periodista Gustavo Méndez contó en Implacables que le hizo una nota a la actriz y cantante para un canal de streaming. Durante el mismo, si bien no hablaron del Wandagate, tuvo la posibilidad de consultarle si estaba la posibilidad de que tuviera un hijo con Icardi. “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista, confirmando los deseos que la pareja tiene de formar una familia juntos.

Los usuarios no tardaron en dar sus opiniones en las redes sociales, algunos considerando que era algo esperado de ellos, mientras que otros demostraban su felicidad. La realidad es que la China Suárez y Mauro Icardi expresaron en diversas ocasiones lo mucho que se amaban desde el primer día que se conocieron y estuvieron juntos, en ese hotel de París. Además, en sus declaraciones de amor, demostraban sus deseos de seguir por muchos años más y la buena relación que tenía el futbolista con los hijos de la actriz.

A.E