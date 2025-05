En medio de los escándalos que genera la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, fue Francesca Icardi quien decidió dar su versión sobre lo que vive en la convivencia que llega a tener con la hija de la China Suárez, la nueva novia de su papá. La niña se sinceró sobre el vínculo con Magnolia Vicuña, y se inició una nueva polémica que envuelve a la familia.

La declaración de Francesca Icardi con Wanda Nara

Desde octubre pasado, cuando Wanda Nara y Mauro Icardi anunciaron su separación, comenzaron un enfrentamiento mediático y judicial, que se extiende hasta el presente. La expareja se disputa la tenencia de sus dos hijas en común, Isabella y Francesa Icardi, y en medio de desacuerdos surgen diversas versiones sobre el cuidado y bienestar de las menores.

En este contexto, Mauro Icardi atraviesa un periodo de revinculación con sus hijas tras una fuerte pelea que se dio en una de las visitas, cuando las niñas no querían irse con el porque no les permitía llevar a sus mascotas. En esta última visita, el jugador no cumplió con la medida estipulada por la Justicia, que indicó que en el encuentro no debía estar su pareja, la China Suárez. Por lo contrario, organizó una gran fiesta donde hubo más de 15 invitados, incluida la actriz y sus hijos.

Por este incumplimiento, la Justicia suspendió los encuentros padre e hijas. En este contexto, Francesa Icardi hizo una declaración que deja en claro los diversos problemas que hay en aquella vinculación. En un vivo de Instagram que realizó Wanda Nara el fin de semana, la niña de 10 años estuvo presente y respondió a diversas preguntas que realizaban los seguidores de su madre.

En esta dinámica, Francesa leyó en voz alta una pregunta que quiso responder: "¿Cómo te llevas con Magnolia, Fran?". La niña de inmediato respondió: "Mal". No conforme con esto, la nena respondió por segunda vez ante la insistencia de los seguidores y volvió a responder ante una indagatoria similar. "Re mal, mal", sentenció la niña.

Ante estas palabras de Fran, Wanda Nara no se detuvo a realizar un comentario al respecto, sino que intentó salir de ese momento al continuar leyendo a sus seguidores. Fue Yanina Latorre quien cuestionó a la conductora por esta situación que quedó expuesta en redes sociales: "Hermoso como expone a su hija y a la de la China Suárez siendo nenas", comentó la panelista de LAM (América) al compartir el clip en su cuenta de Instagram.

Esta frase de la menor, en primera instancia, deja en evidencia lo que sucede durante la convivencia que Francesca puede tener al momento que visita a su padre, quien convive con su novia y sus tres hijos. Pero también, generó una ola de polémicas señalando a Wanda Nara por la exposición que tienen sus hijas.