Coki Ramírez es una de las participantes confirmadas para la nueva edición del Bailando que se trasmitirá en la pantalla de América TV. La aparición de la cantante promete traer mayor polémica y picante a la pista.

Recordemos que, en su momento, se rumoreó que Coki y Marcelo Tinelli habrían tenido un vínculo durante el certamen. Pero no solo fueron versiones, ya que el conductor había revelado: "Tuvimos un lindo encuentro en la pista. Me decía muy lindas cosas al oído, algunas subidas de tono. Así como la ven suavecita.... Si lo digo acá, vamos todos presos".

Coki junto a Marcelo Tinelli.

La cantante cordobesa se mostró muy emocionada por su vuelta al famoso programa de baile, por eso Coki accedió a dar una nota con LAM, pero hubo un inconveniente y desde la producción decidieron suspenderla sin previo aviso. Cuando se dio cuenta, la modelo utilizó sus redes sociales para expresar su indignación.

Imagen reciente de la modelo.

"Bueno, amores. Gracias LAM por dejarme plantada en el móvil. Estoy re triste porque uno le pone todo el esfuerzo, el sacrificio, laburé todo el día", comenzó Coki Ramírez en sus historias de Instagram. Y cerró demostrando su enojo con el ciclo de Ángel de Brito: "Todavía no volví a mi casa y acá estamos con los genios de los chicos y el móvil no sale. ¿Por qué será? No sabemos".

¿Qué dijo Coki Ramírez sobre su vínculo con Marcelo Tinelli?

Tras su paso por el Bailando, a la cantante cordobesa la rodearon rumores que la vinculaban con el conductor del certamen, Marcelo Tinelli. El mismo habló sobre la historia que tenían en la pista de baile, sin embargo, Coki decidió ponerle un freno a las versiones.

Al ser consultada por Marcelo, Coki Ramírez respondió sin filtro: “No tengo ningún vínculo con Marcelo Tinelli, es más, no nos seguimos en ninguna red social. No tenemos ningún tipo de conexión”.