Luego de pasar un año de su separación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés habló por primera vez sobre la incorporación de Coki Ramírez en el certamen que conducirá su expareja en América TV, Bailando 2023, y respondió las consultas del notero con molestia.

La última vez que la cantante de Córdoba bailó en la pista de Tinelli, con quien coqueteó de manera obvia en el programa, fue en 2014. Al año siguiente, Coki reveló que su participación en la edición de 2015 no se concretó porque Guillermina habría puesto un freno.

Marcelo junto a Coki en el Bailando.

Ahora, separada del padre de su hijo menor Lorenzo, Guillermina Valdés dejó en claro en Socios del Espectáculo que no le molesta que Ramírez sea parte del programa ni que este nuevamente cerca de Marcelo. Además, descartó con firmeza la idea de una posible reconciliación a futuro.

Cuando el notero le consultó: "¿Te molesta Coki Ramírez en el Bailando?", ella respondió sin ningún filtro: "Ay, no! ¡Por favor! Si estoy separada hace 13 meses". Por último, Guillermina negó cualquier posibilidad de volver con Tinelli. "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?", comenzó y cuando le volvieron a preguntar: "¿Cerramos la puerta?", ella sin filtros terminó: "Cerramos".

¿Qué dijo Fran Tineli sobre su padre tras la separación con Guillermina Valdés?

Tras el cumpleaños de Lolo, Fran habló con Socios del Espectáculo y reveló que está contento por su hermano, que pudo vivir su cumpleaños junto a ambos padres. "Divino. Me encanta que él esté junto a su vieja y con mi viejo. Lo más lindo para él es eso, que haya unión", comenzó.

Por último, sobre cómo está su padre tras la reciente ruptura, el joven agregó con felicidad: "Lo veo bien, lo veo contento. Lo veo suelto con él y con sus amigos. Está disfrutando con la familia también".