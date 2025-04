Shakira nació y creció en Barranquilla, antes de convertirse en un ícono global, su infancia transcurrió en un apartamento modesto que hoy es parte de la historia de la música latina. Entre las calles tranquilas y los parques del barrio, la joven artista comenzó a desarrollar su talento, escribiendo sus primeras canciones.

La casa donde vivió y creció Shakira en Colombia

Shakira, la estrella mundial de la música latina, tuvo un comienzo humilde en el barrio Limoncito, al norte de Barranquilla. Su infancia la marcó para siempre, y su antigua casa se convirtió en un verdadero símbolo de perseverancia y sueños cumplidos. Allí, junto a su familia, dio los primeros pasos en su carrera.

La residencia de la cantante es un pequeño departamento en el primer piso de un edificio blanco, que en aquel momento tenía un tono café. Allí vivió junto a sus padres, Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak Chadid, quienes siempre apoyaron a la artista desde sus primeros pasos en la música.

El barrio Limoncito es una zona tranquila en el norte de Barranquilla, con calles arboladas, negocios familiares y un parque que en la actualidad lleva su nombre. En este entorno, Shakira empezó a desarrollar su amor por el arte, componiendo canciones y tocando la guitarra en la escalera que había en las afueras de su departamento.

Algunos vecinos del lugar comentaron que la vivienda en la que residían poseía tres habitaciones; la de ella era una de las últimas. Es allí donde, con solo 14 años, grabó su primer, Magia, en 1991. En la misma línea, se supo que celebró allí su cumpleaños de 15, con una pequeña celebración rodeada de sus seres queridos y amigos cercanos.

Hace algunos años el sitio En Latino visitó el lugar grabando un video donde se puede ver que la vivienda sigue intacta, aunque los actuales habitantes prefieren mantener la privacidad y no permitieron que se sacaran fotos dentro. A pesar de esto, para muchos de los fanáticos de Shakira este sigue siendo un punto de referencia y suelen ir a visitarlo como un gran destino turístico.

Durante una entrevista con la revista People, la cantante reveló que su infancia estuvo marcada por una fuerte crisis económica. Tras regresar al colegio un día, la imagen que encontró en su casa la dejó impactada: “Recuerdo el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas”.

En la misma línea, remarcó que cuando vivió esta situación, sus padres la llevaron a una plaza cercana para que vea la realidad que estaba viviendo gran parte de la sociedad colombiana: “Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara”. Esto llevó a que en 1997, luego de su primer éxito internacional, creara la Fundación Pies Descalsos, con el fin de enfrentar y darle una nueva posibilidad a los niños.

Así es la casa de la infancia de Shakira, un lugar sencillo que guarda los primeros sueños de la artista y que, sin duda, dejó una huella imborrable en su vida. Su paso por el apartamento 202 en el barrio Limoncito no solo la inspiró, sino que le marcó una dura realidad del país llevándola a crear una organización dedicada a brindar educación y oportunidades a los niños más vulnerables.

