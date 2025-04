Bizarrap, el reconocido productor argentino, logró consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música global gracias a sus exitosas colaboraciones con artistas de renombre. Sin embargo, su trabajo con Shakira en la "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" marcó un antes y un después en su carrera.

Tras su abrupta separación de Gerard Piqué, su gran amor y el padre de sus hijos, la colombiana volcó toda su ira y dolor en la colaboración con el músico argentino. Pero sería su minuciosidad la que habría irritado al joven artista de lentes y gorra.

Qué pasó entre Bizarrap y Shakira: La historia detrás de la sesión más exigente del productor

Según confesó Bizzarrap en una entrevista con “El Tribuno Podcast”, Shakira le exigió un nivel de detalle excepcional. “¿Cuál ha sido la sesión que más horas de trabajo te ha requerido?”, preguntó el periodista. “En horas de la computadora, la de Shakira. Como ella sabe de producción y sabe mucho... Yo soy súper perfeccionista, pero ella más todavía”, afirmó el músico.

“Yo se lo dije: ‘¡Me volviste loco, pará!’. Hasta el mismo día que sacamos la canción seguíamos editando, seguíamos en llamada con Shakira”, expresó el bonaerense haciendo ver el nivel de detalle con el que cuenta la pieza musical de 3 minutos y 38 segundos.

Luego el veinteañero se explayó sobre las peleas más comunes que habría tenido con la madre de Sasha y Milán. “A veces había que negociar. Es gracioso con Shakira porque me dice: ‘Bueno, está bien. Dejá esa parte, pero esta me la cambiás’, (y yo) ‘No. No, bueno dejemos esa parte y esta te la cambio’, hicimos mucho de eso”, contó el productor.

Además del éxito rotundo para Bizarrap, la sesión 53 marcó un nuevo inicio para Shakira. La canción impulsó su carrera nuevamente y sirvió de inspiración para su álbum y posterior tour “Las mujeres ya no lloran”, cuyo título fue extraído de la letra del tema.

La canción de la originaria de Barraquilla y el representante del cono sur de 26 años logró romper 4 récord Guinness por el video que fue publicado en YouTube el 12 de enero de 2023. La misma, en tan solo un lapso de 24 horas, logró capturar 63 millones de visitas siendo también la canción latina que más rápido llegó al podio.

