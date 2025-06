Así es el estilo único de Francisca Estévez: looks, make up y autenticidad

Francisca Estévez pisa fuerte con una propuesta estética que no responde a moldes. Dueña de una belleza fresca y natural, la actriz colombiana, no solo brilla en la pantalla: también lo hace en cada uno de sus looks, donde combina piezas trendy con toques retro, accesorios cargados de personalidad y una mirada lúdica sobre el maquillaje.

En sus redes, la actriz se muestra auténtica y fiel a su estilo, y eso también es parte de su encanto. Puede pasar de un look cowboy con sombrero y blusa romántica en plena selva tropical, a un outfit urbano con transparencias, estampados psicodélicos y un sombrero rosa decorado con piedras turquesa. Nada está librado al azar, pero todo parece surgir con naturalidad. Esa combinación entre lo casual y lo pensado es parte de su magnetismo.

Los vestidos con textura, los peinados con volumen y los detalles dramáticos —como las perlas en el rostro, las boinas francesas, o los labios en tonos intensos— revelan una búsqueda constante de identidad. Para Francisca, vestirse es una forma de juego y expresión: un mix entre lo teatral, lo comfy y lo nostálgico. Los géneros metalizados, el encaje, los maxi collares y los guiños a los 2000 conviven con prendas urbanas como camperas bomber, shorts de denim y borcegos.

En eventos, se la ha visto con vestidos plisados en tonos pastel, peinados altos y maquillaje con glitter. También con conjuntos más relajados pero igualmente potentes: musculosas con estampa psicodélica, faldas con vuelo, y una paleta que va del negro al rosa empolvado sin escalas. En cada aparición pública, deja en claro que su estilo es libre y en movimiento.

El make up es otro punto clave en el estilo de Estévez. A veces opta por sombras en tonos shocking como el azul eléctrico o el rosa fucsia. En otras, prefiere un look más natural, con labios nude y mejillas apenas marcadas.

Cada uno de sus posteos confirma lo mismo: no hay una sola versión de Francisca Estévez, sino muchas. Y todas conviven con armonía bajo el lema de la autenticidad. ¿El sello de su estilo? Ser fiel a sí misma y llevar lo que le gusta sin pedir permiso.

