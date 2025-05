Maluma y J Balvin, siendo dos de los artistas más influyentes de Colombia, brillaron en la última edición de la MET Gala, destacándose por sus imponentes atuendos que fusionaron la elegancia del tailoring con un fuerte sentido de identidad cultural. El gran evento celebrado en el Museo Metropolitano de Arte y organizado por Anna Wintour en conjunto con Vogue, tuvo como tematica "Superfine: Tailoring Black Style", rindiendo homenaje a la sastrería negra y su influencia en la moda contemporánea.

Maluma: un tributo al estilo 'Pachuco'

Maluma deslumbró en la alfombra roja con un traje esmeralda diseñado por Willy Chavarría, inspirado en el estilo Pachuco, característico de los jóvenes mexicoamericanos de los años 30 y 40. El conjunto, compuesto por un blazer largo de colores vivos y oscuros, pantalones a juego y un sombrero adornado con rosas, evocaba una estética de resistencia cultural y orgullo latino. El atuendo deslumbró a los seguidores del músico, quienes no tardaron a hacer viral el look en redes sociales.

El diseñador, Chavarría, explicó que su objetivo era rendir homenaje a la herencia latina y negra, utilizando la moda como vehículo de expresión social. En un contexto marcado por la reelección de Donald Trump en Estados Unidos, Maluma aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de apoyo y orgullo a la comunidad latina.

Maluma en la alfombra de la MET Gala

J Balvin: Vanguardismo en rosa

Por su parte, J Balvin optó por un enfoque más vanguardista al lucir un traje rosa diseñado por Marc Jacobs. El conjunto, de corte clásico, pero en un tono poco convencional, destacó por su elegancia y originalidad. En lo que respecta a accesorios, el artista optó por un sombrero del mismo color de su traje y un broche con una joya rosada para completar el atuendo. Un dato no menor de la presencia del colombiano en la MET Gala, es que fue acompañado por su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, quien lució un vestido rojo con lunares. De esta manera, la pareja capturó la atención de todos los presentes.

J Balvin y Valentina Ferrer en la MET Gala

Aunque los seguidores del artista ya estén acostumbrados a sus looks “jugados”, el look sastrero no es muy habitual en Balvin, por lo que despertó rápidamente comentarios en redes sociales e impactó a sus fanáticos. La elección de Balvin no solo resaltó su estilo único, sino que también simbolizó la evolución de la moda masculina hacia propuestas más audaces y coloridas.

El accesorio de J Balvin para la Met Gala

La participación de Maluma y J Balvin en la MET Gala 2025, no solo reafirmó su estatus como íconos del arte y la moda, sino que también se mostró como una poderosa declaración de identidad y orgullo latino. Ambos artistas demostraron que la moda puede ser una herramienta para celebrar la diversidad cultural y desafiar las convenciones establecidas, consolidándose como referentes de estilo y autenticidad en la escena internacional.

F.A