La historia de amor de Juanes y Karen Martínez: cómo comenzó y cómo se mantienen unidos

Juanes y Karen Martínez construyeron una relación que desafió los obstáculos del tiempo y la fama. Lo que comenzó como una mera coincidencia en un set de grabación terminó transformándose en una historia de amor llena de complicidad y compromiso. Convirtiéndolos en una de las parejas más miradas en el mundo del espectáculo.

La increíble historia de amor de Juanes y Karen Martínez

La historia de amor entre Juanes y Karen Martínez comenzó hace más de 20 años. En aquel entonces, el cantante era un joven con sueños de conquistar la industria musical, mientras que Karen Martínez ya se había hecho un nombre como modelo y actriz. Pero el destino terminó uniendo casi por accidente durante la grabación del videoclip de la canción "Podemos hacernos daño".

Durante el rodaje, la química entre ambos fue evidente, aunque la timidez del artista provocó que el primer acercamiento entre ambos fuera complicado. Por lo que la actriz, mucho más decidida, terminó por tomar la iniciativa y rompió el hielo con su simpatía y carisma.

En una entrevista en Se dice de mí, Juanes reveló un vergonzoso momento que vivió el día que conoció a Karen Martínez. “Yo me monto en el escenario y de repente, sin mirar a nadie, con la guitarra puesta digo: mier..., se me olvidó echarme desodorante y yo hago este gesto así (levanta el brazo para oler su axila). Cuando miro al frente y veo a Karen muerta de la risa, yo me puse rojo porque me dio mucha pena y así fue como nos conectamos. Ya después, a los días, nos fuimos a comer y ahí fue una cosa para siempre, un amor hasta el día de hoy".

Después de la grabación, el equipo de producción y los protagonistas decidieron compartir una cena en un restaurante. En este ambiente relajado creció una conexión que nunca más se rompió. Poco más de tres meses después, terminaron por formalizar su relación que marcó sus vidas para siempre.

La fama, las giras y los compromisos profesionales pusieron a prueba su noviazgo en varias ocasiones. Sin embargo, ambos supieron encontrar el equilibrio entre sus carreras y su vida personal. En una entrevista, Juanes confesó que desde el principio sabía que quería casarse con Karen Martínez, por lo que en 2004 dieron el sí definitivo.

Por su parte, la modelo detalló durante una entrevista que la paciencia y el apoyo incondicional fueron los ejes que mantuvieron para superar las adversidades que se les presentaron. Para ambos, la familia es el núcleo de su felicidad y trabajaron arduamente para brindarles a sus tres hijos, Luna, Paloma y Dante, un hogar lleno de amor y valores.

Después de más de 20 años juntos, la historia de amor entre Juanes y Karen Martínez continúa siendo una de las más destacadas del mundo del entretenimiento. Su relación es un claro recordatorio de que, con compromiso, respeto y cariño genuino, es posible construir un noviazgo duradero.

VDV