Juan Guilera reveló el mal momento que atraviesa por un trastorno auditivo: “Me puede volver loco”

Juan Guilera sorprendió al revelar sobre el trastorno auditivo que padece desde hace años y que afecta su calidad de vida: se trata de misofonía, una condición neurológica que genera reacciones intensas e involuntarias frente a determinados sonidos. “Me puede volver loco”, confesó el actor argentino en una entrevista con el programa colombiano The Suso’s Show, donde abrió su corazón sobre este tema poco conocido.

El trastorno auditivo que padece Juan Guilera

El protagonista de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, producción que comparte con Lina Tejeiro, explicó que los ruidos repetitivos y mecánicos son los que más lo alteran. “Soy muy sensible a los sonidos que no son orgánicos. El ruido de un río o de un pajarito me encanta, pero si escucho una heladera encendida o una gotera, siento que me roba la paz. Tengo que hacer algo ya para detenerlo”, explicó el actor, que además contó cómo este trastorno afecta incluso sus momentos más íntimos: “Si en medio del acto sexual la cama hace ruido, no puedo seguir. Necesito solucionarlo antes”.

Durante la charla, el actor recordó que no ha encontrado aún una solución médica definitiva, pero que logró mitigar los efectos con una herramienta tecnológica: los auriculares con cancelación de ruido. “Me salvaron la vida. Me permiten aislarme del entorno y mantener la calma cuando los sonidos se vuelven insoportables”, expresó con alivio.

Guilera, de 38 años, tiene una extensa trayectoria en la televisión latinoamericana. Se hizo conocido en Colombia a fines de los 2000 por su papel de Gonzalo Molina en la serie juvenil Patito feo, donde integró el grupo de “las populares” en el ficticio Pretty Land School of Arts. Su carrera comenzó antes, con participaciones en Rebelde Way y en el cine argentino. Desde entonces, ha trabajado en diversas producciones y giras por América Latina.

Actualmente, atraviesa un gran momento profesional con su papel protagónico en Nuevo rico, nuevo pobre, pero no oculta que vive una batalla diaria para convivir con su misofonía. Al contar su experiencia, busca visibilizar esta condición que, aunque no es muy conocida, afecta a miles de personas en todo el mundo.

“Aprendí a ponerle nombre a lo que me pasaba y a pedir ayuda”, concluyó Juan Guilera, reflejando lo crucial que fue para él darle importancia a su salud para enfrentar cualquier otro desafío profesional o diario.







