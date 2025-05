En una nueva emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, Inés Estévez no solo repasó su carrera artística y compartió sus ideas sobre la actuación. También se permitió ir más allá y reflexionó sobre el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, los mandatos que las condicionan y los límites impuestos por la edad, especialmente en el ámbito del espectáculo.

Para la actriz, cantante y escritora, una parte del sistema aún arrastra prejuicios históricos sobre el rol femenino. “El sistema pretende que una mujer deje de serlo a partir de ser madre y de cierta edad. Ahí viene esa bajada uniformante que te dice cómo te debés vestir, qué cosas no debés usar a partir de tal edad”, sostuvo, dejando en evidencia una problemática cultural todavía latente.

La expareja de Fabián Vena fue más allá y apuntó a lo que considera el germen de una opresión que se expresa de distintas maneras según la cultura o el país: “Ahí me parece que está el germen de la opresión, que en algunas culturas y países llega a límites inimaginables”. Aunque reconoce que en ciertos lugares estos mandatos son más visibles, también advierte cómo en las sociedades occidentales se perpetúan de forma silenciosa y cotidiana. “Las mujeres de países más desarrollados lo sufrimos a cuenta gotas y entonces lo naturalizamos”.

Inés Estévez y su visión sobre el feminismo

La protagonista y directora a dupla con Germán Palacios de la obra El hombre inesperado celebró los avances que se han dado gracias a las luchas feministas, y remarcó cómo muchas ideas que parecían naturales durante años han comenzado a desarmarse. “Hoy por hoy estamos despertando. Muchas cosas que nos parecían naturales durante muchísimo tiempo hoy se desnaturalizaron gracias a esta gran movilización que ha habido en el mundo”, señaló.

Con claridad y sin ambigüedades, también defendió el verdadero sentido del feminismo: “Para muchos el feminismo es un cuco, pero no es más que reclamar derechos. No tiene que ver con ‘quiero los derechos de un hombre’, sino con tener los propios”.

En ese contexto, Maugeri le preguntó si alguna vez había sufrido situaciones de violencia en su profesión. La respuesta fue contundente y reveladora: “Un director me dijo una vez: ‘No pienses. No estás acá para pensar, el que piensa soy yo’. En ese momento sentí unas ganas de llorar sin saber por qué. Con el tiempo entendí que estaba muy mal que este señor me dijera que no pensara”. Para Inés, ese tipo de violencia sutil pero demoledora forma parte de un sistema que aún necesita ser revisado a fondo.

Auténtica y sin miedo a incomodar, Inés Estévez se alza como una voz lúcida y necesaria del feminismo que interpela los mandatos sociales desde la experiencia de su profesión, la reflexión y la sensibilidad.