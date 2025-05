Luciana Elbusto reveló la reacción de Cecilia Insinga al enterarse que era la amante de Diego Brancatelli: "Me llamó"

Luciana Elbusto hizo un tour por diferentes programas de América para contar cómo fue su historia con Diego Brancatelli y terminó por revelar la reacción de Cecilia Insinga después de enterarse que su marido tenía una relación paralela con ella.

Minutos antes de sumarse al piso de LAM, la periodista se expresó en un móvil junto a Santiago Riva Roy respecto de la relación, de cinco años, que tuvo con el ex Intratables.

Luciana Elbusto, Diego Brancatelli y Cecilia Insinga

Luciana Elbusto visitó a Ángel de Brito en LAM y reveló, tensamente, cuál fue la reacción de Cecilia Insinga después de confirmar la infidelidad de Diego Brancatelli con la periodista de Paparazzi.

El conductor del ciclo le consultó si había tenido alguna conversación con la periodista de TN y fue directo en cuanto a los dichos que trascendieron: “Cuando hablaste con Cecilia, ¿es cierto que te dijo zorra o no pasó y fue un diálogo tranquilo?”.

Lejos de negarlo, al igual que gran parte de lo revelado a lo largo de los días desde que se descubrió el romance, la comunicadora señaló que “todas esas cosas que se dijeron no sé cómo trascendieron porque no salió de mí”. De esta manera dejó en claro que fue algo que sí ocurrió.

“Yo también entiendo que era una mujer que estaba viendo todas estas cosas que estaban pasando, y hay personas que reaccionamos de diferentes maneras”, sumó respecto al insulto recibido por parte de la mujer de Diego Brancatelli. “Ella quizá reaccionó llamándome a mí y yo sentía que no podía atenderla, no podía responderle un mensaje porque no me daba la cara”, sostuvo.

Más tarde, a través de sus declaraciones a Pasó en América, Elbusto dio a entender que si bien no atendió el primer llamado de la movilera de El Trece, luego hubo una conversación entre los tres involucrados para definir cómo tratar el tema públicamente y sería allí dónde se habrían producido las palabras subidas de tono.

Luciana Elbusto confirmó haber tenido una conversación con Cecilia Insinga después de que se conociera su romance con Diego Brancatelli, y dejó saber que la periodista no reaccionó de la mejor manera y terminó por insultarla.

