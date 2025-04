Lina Tejeiro reveló la verdad sobre su romance con Juan Guilera

La nueva versión de “Nuevo rico, nuevo pobre” se consagró como un éxito en la televisión colombiana. Entre los personajes protagónicos que más entrañables se volvieron están Andrés Galindo y Rosmery Peláez, interpretados por Juan Guilera y Lina Tejeiro, respectivamente. Su relación en la ficción logró traspasar los límites de la trama e hizo que muchos fanáticos se pregunten sobre si el “ship” podría llegar a ser real.

Durante una reciente entrevista con “La Kalle”, Lina Tejeiro habló sin pelos en la lengua sobre los rumores de un posible romance con su compañero de set. La actriz reveló que desde el momento en que se supo que compartiría escenas con el argentino, comenzaron a surgir los comentarios entre su círculo cercano sobre un posible noviazgo con él.

Lina Tejeiro rompió el silencio y habló de su romance con Juan Guilera

La joven amante de las tablas de 33 años, explicó cómo fue su vínculo con Juan Guilera y por qué a pesar de considerarlo atractivo decidió descartarlo. “No nos conocíamos de antes y mi familia y la gente de mi alrededor tenía muchas expectativas porque él estaba soltero”, comenzó contando la colombiana entre risas.

“Todo el mundo me decía ‘este es’, ‘no, ese papacito’, ‘es argentino’, ‘es que tú te mereces un extranjero’”, comentó la intérprete sobre los piropos que recibió sobre su coprotagonista de la ficción.

No obstante, a pesar de recibir múltiples comentarios que le dieron el visto bueno al romance, fue su mejor amiga quien se encargó de pinchar el globo y echar por tierra las ilusiones de la actriz. “Mi mejor amiga ya había trabajado con él, lo conocía y me dijo: 'Sí, es guapísimo, es bellísimo, es divertidísimo, pero no es tu tipo'”, contó.

“Era la única que me decía que no, pero mi familia, mi mamá, todo el mundo me decía que sí. Fue un mes de suspenso en el que todos me preguntaban que si ya había grabado con él, y si ya me había besado con él…”, continuó sobre las infidencias de los primeros rodajes con el galán de 39 años. “Hicimos match, nos caímos super bien, pero no tenemos el mismo sentido del humor, Juan es vegano, le gusta otro tipo de comida, entonces ya yo dije: 'no, esto no va'”, cerró.

