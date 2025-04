Nuevo rico, nuevo pobre fue reversionada, en las últimas semanas, y volvió a colocarse en lo más exitoso de la televisión colombiana. Tras su estreno en 2007, una productora decidió volver a grabar la historia teniendo como protagonistas con actores muy queridos en el país. Lina Tejeiro, Variel Sánchez, Laura Barjum y Juan Guilera protagonizan la telenovela del 2025, y se pusieron frente al ojo mediático. En este contexto, en una entrevista, Variel reveló algunos “problemas” que tuvo con su co-estrella al grabar algunas escenas, y que derivaron en una pelea.

¿Qué pasó entre Variel Sánchez y Lina Tejeiro? La pelea de Nuevo rico, nuevo pobre

La telenovela reversionada de Nuevo rico, nuevo pobre se posicionó entre una de las más vistas en la televisión de Colombia, y los reconocidos actores se pusieron frente al ojo mediático y la atención de los espectadores. Variel Sánchez y Lina Tejeiro se volvieron compañeros, y protagonizaron uno de los triángulos amorosos más icónicos de la historia, poniendo a los fanáticos en debate sobre su postura sobre los personajes. Sin embargo, la química entre ellos fue difícil de conseguir.

Inclusive en la serie Manes, de Prime Video, Variel Sánchez expresó su complicación por realizar algunas escenas románticas con otras personas que no fueran su pareja. En el caso de ese trabajo, había admitido que le costó darse un beso con su amigo y compañero de elenco, Brian Moreno. En Nuevo rico, nuevo pobre, ocurrió algo parecido durante los primeros capítulos, cuando su personaje y el de Lina estaban viviendo un tierno noviazgo.

El actor fue entrevistado en el pódcast Realidades Ocultas, y contó que todo comenzó porque sus besos parecían forzados, a pesar de que él estaba determinado a hacerlo bien. “No, no, besémonos bien porque tenemos que enamorar al público”, le dijo Lina Tejeiro, cuando grabaron el primero como pareja. Según contó, parecían de "pescado", lo que derivó en varias peleas durante los comienzos del rodaje. Ante esto, él explicó sus motivos y sorprendió a todos. “Yo no besaba hace rato a nadie que no fuera mi esposa”, recordó. Sin embargo, ambos actores estuvieron dispuestos a seguir trabajando en su química, que finalmente salió al aire y enamoró a varios espectadores.

Variel Sánchez no reveló si había una relación tensa con Lina Tejeiro, luego de lo complicado que fueron grabar sus primeras escenas. Muchos espectadores aseguraron no notar esta problemática, durante la reversión de la novela del 2007. De esta manera, se convirtieron en uno de los triángulos amorosos, junto con Juan Manuel Guilera, más queridos de la pantalla, y de los más icónicos. El rating de la telenovela superó las expectativas, volviendo a poner en auge a una historia que se robó el corazón de millones de fanáticos.

