Maluma sorprendió a todos con un giro inesperado en su vida: dejó atrás el lujo y la ostentación para mudarse a una pequeña casa en el campo. Lejos de los reflectores y las grandes mansiones, el artista colombiano reveló por qué vendió su mansión y cómo esta nueva etapa lo está transformando.

Maluma

Las razones que llevaron a Maluma a vender su lujosa mansión para mudarse a una casa en el campo

Maluma, el ícono global del reggaetón, siempre estuvo rodeado de éxito, fama y comodidades. Sin embargo, recientemente decidió vender su espectacular y lujosa mansión y mudarse a un hogar más sencillo en plena naturaleza. A través de sus redes sociales, el cantante reveló los detalles que lo llevaron a tomar esta decisión.

Maluma

Desde hace algunos años, el cantante es sinónimo de éxito, lujo y una vida rodeada de las comodidades propias de un artista de su nivel. Sin embargo, tras el fallecimiento de su abuela y su más reciente cumpleaños, sintió la necesidad de replantear su estilo de vida. “La sociedad me estaba volviendo loco”, confesó.

“Quería perseguir mi paz; llevaba tiempo trabajando para todo el mundo, pero no para mí”, expresó Maluma. De esta forma buscó dejar en claro que hoy su prioridad es su felicidad y la tranquilidad. En su nueva casa, rodeado de naturaleza, el modelo encontró un espacio para reflexionar y reconectar con lo que realmente le importa.

A su vez, habló de la gran presión que siente en la industria y cómo el constante ritmo de su carrera lo lleva a una búsqueda sin sentido. “Estaba persiguiendo algo que no tenía sentido; ahora lo que quiero es mi felicidad y mi paz, no tengo prisa de nada”, afirmó. Para él, este momento de su vida es una oportunidad para poder darle más importancia a su familia y a su bienestar emocional, pero sostiene que no dejará de lado la música.

A través de sus redes sociales, Maluma compartió imágenes de su nueva vida en el campo, donde se le ve disfrutando de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza. Por otro lado, se animó a aconsejar a sus seguidores sobre la importancia de la salud mental: “Trabajen en ustedes, mediten, salgan a caminar, compartan con su familia, la naturaleza”.

Maluma y su pareja

Maluma reveló por qué vendió su lujosa mansión para mudarse a una pequeña casa en el campo, dejando claro que su decisión va más allá de un simple cambio de residencia. En búsqueda de paz y equilibrio, el artista optó por alejarse del ritmo frenético de la industria para reencontrarse consigo mismo.

